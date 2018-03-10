關稅未必全效 美國部分鋼鐵工人恐失業

「這不是我投給川普的目的。我投給川普是因為，我認為他能把事情整頓一番，不是做這種事。」59歲的藍恩是第3代鋼鐵工人，他跟兒子都在賓州西部默瑟郡（Mercer County）法瑞爾（Farrell）的同一家煉鋼廠上班。

藍恩（Mick Lang）從事鋼鐵業近40年，總統大選時投票給商業大亨川普，就是希望川普能重振長期低迷的鋼鐵業，不過他現在卻憂心關稅可能讓他失業。

部分共和黨策略專家表示，川普推動關稅的時機，似乎部分是為了影響賓州這個鋼鐵重鎮的選民。賓州13日將舉行聯邦眾議員補選。

川普預計明天訪問法瑞爾西南方約97公里的月亮鎮（Moon Township）為共和黨候選人站台，川普2016大選輕鬆拿下這個地區，這次到訪預料將獲得熱烈歡迎。

美國鋼鐵業者如美國鋼鐵公司、AK鋼鐵控股公司，被視為關稅措施的贏家，紛紛稱讚川普對進口鋼鐵祭出重稅。

美國鋼鐵公司表示，將在伊利諾州鋼鐵廠重新啟動一座閒置的高爐，創造500個就業機會。美國是世界最大的鋼鐵進口國，去年進口3500萬噸鋼鐵。

藍恩是NLMK鋼鐵廠780名員工之一。NLMK鋼鐵廠在美國子公司每年從俄羅斯母公司進口約200萬噸鋼板。鋼板在這座工廠壓成鋼片，之後賣給開拓重工公司、迪爾公司、哈雷大衛森公司、家得寶公司等。這家公司幾乎不可能使用美國生產的鋼鐵。

NLMK美國分公司的執行長米勒（Bob Miller）表示，因應關稅措施，如果客戶拒絕接受漲價25%，近1200名工人可能最後會失業，而法瑞爾工廠用完進口鋼板之後可能首當其衝。

根據美國商務部經濟分析局，美國鋼鐵業2015年雇用14萬7000人，使用鋼鐵的製造業者每年雇用約650萬人，建築業達630萬人。

米勒說，關稅措施將會使得NLMK擱置在賓州與印第安納州的6億美元投資，其中約4億美元用來更新法瑞爾工廠的老舊設備。

對於煉熔與生產自家鋼鐵的鋼鐵生產者而言，關稅政策是有利的。但對於依賴進口原料的NLMK來說，關稅可能帶來災難性後果。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070310