川普會金正恩 美缺韓國通引憂慮

儘管川普與金正恩會晤可能為朝鮮半島非核化帶來曙光，但也不免讓人擔憂川普是否已經做好妥善準備，對朝鮮半島局勢有充分了解，特別是在美國行政部門正面臨嚴重的韓國通不足的現在。

據美國媒體報導，川普立即答應，毫不遲疑。但川普並未就此與國安團隊審慎討論評估，負責外交事務的國務卿提勒森（Rex Tillerson）人也正在非洲訪問。

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國總統川普昨天接受北韓領導人金正恩邀請，兩人預計5月會晤。但隨著美國國務院北韓專家退休、駐南韓大使無著落，川金會前，川普能否全面了解朝鮮半島局勢，引發擔憂。

被視為美國行政部門韓國通、有32年外交經驗的前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun），2月底宣布退休。當時媒體引述消息人士的話指出，尹汝尚認為川普外交政策顯得外行，北韓政策缺乏連貫性，讓他難以辨識前方道路。

在尹汝尚辭職之前，美國駐南韓大使提名人車維德（Victor Cha）也在1月底傳出因為不支持川普計劃對北韓有限度動武，遭到川普撤換。此外，白宮國家安全會議（NSC）一名資深亞洲主任也在過去2週請產假未上班。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，過去6週，川普政府缺乏精通朝鮮半島的專家。面對來訪的南韓特使，川普親上火線，邀請南韓特使到總統的橢圓形辦公室內會晤，並接受金正恩會晤邀約。

報導指出，南韓特使昨天下午原先只是安排與包括國防部長馬提斯（Jim Mattis）、副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）在內的多位國安高層會晤。對川普簡報原先排定在今天。

但原先預計的1小時會晤，在川普本人突然現身後，有了意想不到的轉折。南韓國家安保室長鄭義溶等人被請到總統辦公室會談，鄭義溶也趁機向川普轉達金正恩的邀請。

據參與這場會晤的人士透露，部分川普幕僚對此表達擔憂，但川普並未理會，當場答應就做出同意會晤的決定，連南韓都驚訝能這麼快達到成果。（編輯：陳俊碩）1070310