川普會金正恩 美缺韓國通引憂慮

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國總統川普昨天接受北韓領導人金正恩邀請，兩人預計5月會晤。但隨著美國國務院北韓專家退休、駐南韓大使無著落，川金會前，川普能否全面了解朝鮮半島局勢，引發擔憂。
南韓國家安保室長鄭義溶昨天前往白宮向川普與國安相關官員報告日前前往北韓與金正恩會晤細節，並代金正恩向川普提出會晤邀請。
據美國媒體報導，川普立即答應，毫不遲疑。但川普並未就此與國安團隊審慎討論評估，負責外交事務的國務卿提勒森（Rex Tillerson）人也正在非洲訪問。
儘管川普與金正恩會晤可能為朝鮮半島非核化帶來曙光，但也不免讓人擔憂川普是否已經做好妥善準備，對朝鮮半島局勢有充分了解，特別是在美國行政部門正面臨嚴重的韓國通不足的現在。
被視為美國行政部門韓國通、有32年外交經驗的前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun），2月底宣布退休。當時媒體引述消息人士的話指出，尹汝尚認為川普外交政策顯得外行，北韓政策缺乏連貫性，讓他難以辨識前方道路。
在尹汝尚辭職之前，美國駐南韓大使提名人車維德（Victor Cha）也在1月底傳出因為不支持川普計劃對北韓有限度動武，遭到川普撤換。此外，白宮國家安全會議（NSC）一名資深亞洲主任也在過去2週請產假未上班。
華盛頓郵報（Washington Post）指出，過去6週，川普政府缺乏精通朝鮮半島的專家。面對來訪的南韓特使，川普親上火線，邀請南韓特使到總統的橢圓形辦公室內會晤，並接受金正恩會晤邀約。
報導指出，南韓特使昨天下午原先只是安排與包括國防部長馬提斯（Jim Mattis）、副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）在內的多位國安高層會晤。對川普簡報原先排定在今天。
但原先預計的1小時會晤，在川普本人突然現身後，有了意想不到的轉折。南韓國家安保室長鄭義溶等人被請到總統辦公室會談，鄭義溶也趁機向川普轉達金正恩的邀請。
據參與這場會晤的人士透露，部分川普幕僚對此表達擔憂，但川普並未理會，當場答應就做出同意會晤的決定，連南韓都驚訝能這麼快達到成果。（編輯：陳俊碩）1070310