台中客家日登場　邀市民「杙起說唱尞天穿」

相傳六千多年前，水神與火神相爭為帝，造成天穿地裂，女媧煉五色石補天，終止了這場災難，該日即為農曆正月二十，客家人為感念女媧，訂定此日為「天穿日」，不僅代表客家族群對大地的珍惜，也成為最具客家文化特色的民俗節慶，行政院客家委員會並將這天指定為「全國客家日」。

傳統客家民俗節慶「天穿日」，不僅是全國客家日，也是台中客家日，市府今(10)日上午在大里區國光里圓形藝文廣場舉辦「台中市107年全國客家日杙起說唱尞天穿」活動，由市長林佳龍主持，他表示，台中已躍升全台第二大城，多元共融是台中的特色，客家文化更是台中十分重要的元素，希望藉此活動促進族群間的交流。

農曆正月二十訂為「台中客家日」，希望透過舉辦客家日相關活動，推廣發揚客家文化。「台中市107年全國客家日杙起說唱尞天穿」活動，今(10)日在大里區國光里圓形藝文廣場登場，市長林佳龍、市府客委會主委劉宏基、大里區長周崇琦、市議員李天生、張芬郁等人均到場共襄盛舉，當地學童也帶來「女媧補天穿」戲劇演出、演唱「客家世界」歌謠為活動暖場，並邀請林佳龍上台共舞，場面熱鬧歡喜。

林佳龍表示，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂，今年台中市的客家日主場活動，特別選在大里區舉辦，不僅讓居住在都市區的客家人感受歸屬，也讓客家日活動與都會區結合，而客家人崇敬天地、尊重自然的獨特文化，也與現代永續發展的環保、節約、愛地球的觀念不謀而合，也希望此觀念能融合在市民日常生活中。

劉宏基表示，今年台中市有60所學校以及石岡、和平區公所都有舉辦客家週或客家日相關活動。今天再舉辦中市全國客家日活動，除有天穿日由來的戲劇表演，還有客家歌謠、舞蹈等藝文展演，另外也邀請原住民族團體參與客家日活動，以多元文化融合，呈現族群共榮的音樂饗宴，促進族群對話及文化交流。

大里區長周崇琦表示，活動現場布置以花漾繽紛的花卉、飛舞的蝴蝶，營造春天百花爭艷的氛圍，還有花博吉祥物「石虎家族」的大型看板，迎接即將到來的台中世界花博。