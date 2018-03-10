春訓熱身賽對墨西哥提華納公牛 大谷翔平挨轟

報導指出，大谷翔平的狀況似乎不太穩，他在這場比賽掉了6分，被擊出6支安打，其中包括首局，打者馬丁（Dustin Martin）擊出的陽春全壘打。

提華納公牛（Tijuana Toros）是中華職棒中信兄弟隊，赴美春訓熱身賽首支對戰的球隊。根據大聯盟官網報導，大谷翔平主投3局共用了64球，速球介於92至95英里之間，三振打者6人次，一次四壞保送。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今天在B隊賽事中對戰墨西哥聯盟提華納公牛，被擊出一支陽春全壘打，投3局掉6分。

對於自己的表現，大谷翔平表示，他覺得身體狀況還不錯，但是很多方面還需要調整，包括適應投手丘、大聯盟使用的球等，這些可能是導致他落後的原因。

他說，這場比賽投了不少好的球，當跑者在壘時仍可投進好球帶，這是好事。

總計大谷翔平在春訓熱身賽已3度登板投球，共投7局掉10分，三振打者16人次，打擊方面則是11個打數僅擊出一支安打。

大谷翔平表示，就目前狀況而言，感覺自己是朝著正確的方向邁進，並說自己已經準備好了。

天使捕手李維拉（Rene Rivera）也替大谷翔平背書說，提華納公牛是支好的球隊，但畢竟不是大聯盟的隊伍，只要真正的比賽開始，相信他的控球會更犀利、球速會更快。（編輯：陳俊碩）1070310