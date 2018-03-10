護消費者權益 金融業3小時職訓公平待客

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）為落實保護金融消費者權益，金融監督管理委員會近期發函各金融服務業公會，要求各金融服務業今年起，對80萬名的金融從業人員至少進行3小時的公平待客教育訓練。

有鑒於國際對於金融消費者權益保護的重視，金融監督管理委員會於2014年訂定「金融服務業公平待客原則」，明定各項公平待客原則的訂定及執行，應納入企業內部控制及稽核制度，且公司應把公平待客原則納入教育訓練課程，定期辦理教育宣導及人員訓練。

金管會表示，去年消費者文教基金會發函金管會希望可以強化金融服務業的公平待客，金管會考量金融服務業公平待客原則未明定對在職人員的教育時數，因此，近期發函各大金融服務業公會，要求金融機構自今年起，每年對在職人員應至少進行3小時的公平待客教育訓練。