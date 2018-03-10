楊流昌主管台港事務 台商看法正面

參與座談的港澳台灣慈善基金會創會主席兼愛心獎創辦人林添茂今天接受中央社記者訪問時說，早年楊流昌在港工作時，就曾給予愛心獎幫助。

應邀與會的台灣社團負責人，普遍對他持正面看法。

據中國評論社報導，楊流昌抵港不久，昨天就與居港的台灣社團負責人舉行座談會，主題是大陸方面剛宣布的惠台31條措施。

（中央社記者張謙香港10日電）北京駐香港聯絡辦公室台灣事務部部長楊流昌來港履新大概一週，部分居港台商對他在港主管涉台事務持正面看法。

他認為楊流昌為人開明，在中華文化上很有造詣；兩岸三地交往既是經濟交往，更主要是文化融合，從這個觀點看，楊流昌是推動對台工作的人選。

林添茂並說，印象中，楊流昌少談意識形態，不少台商都喜歡他。

另一位出席座談的香江文化交流基金會主席江素惠說，相信北京方面是經過多番思考才會指派楊流昌來港工作。

她認為，楊流昌為人親和，且同時在大陸、香港和澳門工作過，對台工作經驗豐富，他來港工作，應該駕輕就熟。

楊流昌過去曾擔任香港中聯辦台務部副部長，這已是他第二度來港工作。

對於楊流昌再度來港並主管涉台事務，有知情人士形容他為人親和，沒有架子。此外，台辦系統中，楊流昌是少有同時在北京和港澳都工作過的官員。

此外，他也有兩岸商談的經驗。

另有分析人士說，楊流昌不可能脫離北京對台的大政方針，比如當前北京方面就十分關注「港獨」和「台獨」的往來，早前親北京的香港大公報也曾發表文章，提示台港關係不能脫離「一個中國」原則。

但分析人士說，北京方面的對台政策有硬有軟，楊流昌來港工作固然不能脫離有關大政方針，「硬」的不能違反，卻也許可以在「軟」的著墨。

分析人士認為，在當前兩岸和台港關係較為緊繃的情況下，以楊流昌的處事作風和工作經驗看，他是適合人選。

據此推測，楊流昌來港工作，相信不是來「打仗」的，他今後的工作可能會在「軟」的方面著墨多一些，但能否扭轉低迷的台港關係或取得成效，有待觀察。

網上資料顯示，楊流昌於1962年在福建出生，1983年畢業於廈門大學中文系，其後先後在中國作家協會、文化部工作。

據指出，楊流昌曾擔任前文化部長王蒙的祕書。

1992年底，楊流昌先後任職中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室新聞局；2001年2月，他出任香港中聯辦台務部副部長。

2005年以後，他曾出任國務院台辦港澳局局長和綜合局局長，以及海協會祕書長。（編輯：周慧盈）1070310