西語日17日初登場 體驗西語文化多樣性

新聞稿指出，台灣和西語系國家在文化、經濟及商務上有諸多交流往來，但西班牙語在台灣教育體制內受重視的程度，卻不及德語、法語等。透過成立「台灣西語推廣小組」，希望進一步推廣西語文化，提升西語在台灣的接受度。

西班牙商務辦事處日前發布新聞稿表示，多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭等駐台大使館，以及智利商務辦事處、西班牙商務辦事處、美國在台協會、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、秘魯駐台北商務辦事處共同成立「台灣西語推廣小組」。

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）為推廣西班牙語與文化，西班牙等多個駐台館處成立「台灣西語推廣小組」，將於17、18日在台北舉辦首次「西語日」活動，透過語言教學、電影、舞蹈表演、美食等，讓民眾體驗西語文化。

為讓民眾有機會親身體驗並認識西語文化的豐富與多樣性，推廣小組將於17、18日在松山文創園區首度舉辦「西語日」，活動內容包括播放紀錄片、電影，音樂與舞蹈表演。現場也將準備來自西班牙、秘魯的美食，供民眾品嚐。

同時，為提供民眾體驗說西班牙語的機會，活動內容還包括西語文化遊戲、快速西語課程等。西語系國家的專家、學者、作家，也將透過講座分享西語教學經驗以及會講西語所提供的機會。

西班牙辦事處指出，西班牙語為全球4億7500萬人的母語，全世界共5億4800萬人使用西語。西語為世界第二大語言，第一為中文，英語則在西語之後。

西語日活動由智利商務辦事處、多明尼加駐台大使館、美國在台協會、西班牙商務辦事處、瓜地馬拉駐台大使館、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、巴拉圭駐台大使館、秘魯駐台北商務辦事處、薩爾瓦多駐台大使館共同主辦。

台灣在拉美地區的友邦，多為西語系國家。（編輯：楊玫寧）1070310