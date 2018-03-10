美專欄作家選全球女性領導人 蔡總統入選

（中央社記者黃兆平紐約9日專電）國際婦女節剛過，美國專欄作家魯賓撰文感嘆全球女性領導人太少。她建議關注總統蔡英文等女性元首，並提及蔡總統必須穩健執政，以平衡北京的壓力和美國處理台灣議題的疏失。

費城詢問報（Philadelphia Inquirer）8日刊出專欄作家魯賓（Trudy Rubin）的專文，為慶祝三八婦女節，魯賓試著列出2018年全球值得關注的女性政治領導人，但發現名單實在太少，令人失望。

文章還附上蔡總統、德國總理梅克爾（AngelaMerkel）及參選俄羅斯總統的前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）等3人的照片。