大谷翔平3局爆失6分 身體感覺很好

（中央社亞利桑那9日綜合外電報導）美國職棒MLB熱身賽，洛杉磯天使「二刀流」日籍球星大谷翔平今天先發3局，挨轟全壘打，失掉6分。他賽後表示還在適應比賽用球、投手丘，身體狀況感覺不錯。
大聯盟官網報導，洛杉磯天使今天兵分兩路，大谷翔平出戰墨西哥聯盟的提華納公牛（Tijuana Toros），3局共用64球被敲6支安打，首局就被馬丁（DustinMartin）敲全壘打，共失6分。
大谷翔平春訓第3場投球，球速約92英里到95英里之間，加上前2場累計7局共失10分，但也送出16次三振。打擊方面大谷翔平帳面成績也不理想，目前11打數只有1支安打。
大谷翔平賽後透過翻譯表示：「身體方面來說，我感覺沒什麼不一樣。我正在適應用球、投手丘等，這可能是進度有點慢的原因，但除此之外，我的身體感覺很好」。
大谷翔平連2場投球都是友誼賽性質（B game），下一場比賽可能重回正式熱身賽，捕手李維拉（ReneRivera）認為，大谷翔平適合在更大的舞台上表現。
李維拉說：「這種比賽不好投，沒有球迷。不要誤會，對方是很好的球隊，但他們不是大聯盟球隊，腎上腺素還沒上來。只要燈光點亮以後，你就可以看到球速更快、角度更犀利，真正的大谷翔平。」（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070310