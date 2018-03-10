大谷翔平3局爆失6分 身體感覺很好

（中央社亞利桑那9日綜合外電報導）美國職棒MLB熱身賽，洛杉磯天使「二刀流」日籍球星大谷翔平今天先發3局，挨轟全壘打，失掉6分。他賽後表示還在適應比賽用球、投手丘，身體狀況感覺不錯。

大聯盟官網報導，洛杉磯天使今天兵分兩路，大谷翔平出戰墨西哥聯盟的提華納公牛（Tijuana Toros），3局共用64球被敲6支安打，首局就被馬丁（DustinMartin）敲全壘打，共失6分。

大谷翔平春訓第3場投球，球速約92英里到95英里之間，加上前2場累計7局共失10分，但也送出16次三振。打擊方面大谷翔平帳面成績也不理想，目前11打數只有1支安打。