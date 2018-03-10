金融研訓院長憶往 一場選戰導入眾籌概念

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）台灣金融研訓院長黃崇哲回憶，西元1994年台灣省長選舉時，候選人陳定南團隊結合群眾募資及類債券概念發行「陳定南競選省長紀念券」，可說是台灣選舉史上一項創舉。

今年11月24日九合一地方公職人員選舉投開票，每逢選舉，除參選人要繳交保證金，相關宣傳、行政支出等費用更是不小負擔，有政黨舉辦募款晚會，民主進步黨也曾在總統選舉時發起「三隻小豬」小額捐款活動，既帶起選民熱情，又募得競選經費，成為當時選舉亮點之一。

不過，提及令人感到耳目一新的募款活動，要屬台灣選舉史上唯一一次的台灣省長選舉，當時由陳定南代表民進黨參選，為解決經費問題，陳定南團隊想出相當具創意的方式，發行「陳定南競選省長紀念券」，宣傳兼募款，可謂台灣選舉史上的一項創舉。