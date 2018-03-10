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影／高雄旗津渡輪發生碰撞　70多名乘客受驚嚇

記者宋德威．陳佩琪／高雄報導2018/03/10 12:52
高雄發生渡輪碰撞意外，船上70多名乘客驚嚇。10日上午9點半的班次，驚傳撞船事件，當時渡輪上約有70多名乘客、機車及單車，正從旗津搭乘往鼓山哈瑪星的渡輪。乘客當下即刻錄影存證，向市議員陳美雅怒訴，表示船長駕駛不知什麼原因，行駛中接連多次撞擊渡輪站的空船，過程約有10分鐘，民眾飽受驚嚇。到站後乘客下船圍著站長要解釋，抗議駕船行為誇張，轄區員警接獲通報後也到場了解中。

高雄發生渡輪碰撞意外，船上70多名乘客驚嚇。10日上午9點半的班次，驚傳撞船事件，當時渡輪上約有70多名乘客、機車及單車，正從旗津搭乘往鼓山哈瑪星的渡輪。乘客當下即刻錄影存證，向市議員陳美雅怒訴，表示船長駕駛不知什麼原因，行駛中接連多次撞擊渡輪站的空船，過程約有10分鐘，民眾飽受驚嚇。到站後乘客下船圍著站長要解釋，抗議駕船行為誇張，轄區員警接獲通報後也到場了解中。


▲高雄渡輪。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10）

高雄市議員陳美雅趕到現場了解後，痛批該船長怎麼會用滿載乘客的旗津渡輪撞故障空船，真是罔顧人命！據了解，發生原因竟是渡輪行駛當下，輪船公司也正在進行故障渡輪拖運的工作，但一直無法停進船躉，工作人員直接用無線電通報當時滿載70多名乘客的鼓山二號渡輪，船長竟不顧當時滿船乘客，直接駕駛渡輪頂碰故障船，多次碰撞引起船身猛烈搖晃，滿船旗津居民及遊客驚慌失措，完全不知發生什麼事。


▲航務部站長陳伯昌（中）表示，將全面檢討緊急事故處理流程。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10）

高雄市輪船公司航務部站長陳伯昌表示，當時因渡輪發生故障，位處船舶航道，視態急迫需即刻排除，但此舉讓渡輪上的乘客大受驚嚇，深感抱歉。陳美雅到場要求交通局及輪船公司需落實教育訓練，全面檢討緊急事故發生的處理流程，同時應向乘客道歉。


▲高雄市議員陳美雅接獲民眾怒訴，趕至現場了解發生原因。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.10）

關鍵字陳美雅渡輪高雄旗津
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