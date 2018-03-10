NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

蘇起：未來兩岸主軸在美中關係

中央社2018/03/10 12:42
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者翟思嘉台北10日電）前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起今天指出，當前美中台三角的主軸在美中關係，中國大陸對台政策也將美中關係放在首位，未來兩岸與美中關係有相當大的連動。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則指出，目前中國大陸對台灣採取「戰略重視、戰術輕忽」，不斷進行單面作為，無視台灣在其中的角色，政府不應忽視。

中國大陸正在舉行兩會，決定中國未來發展情況。中華民國國際關係學會今天上午在台北舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，蘇起、趙春山在會中做以上表示。

蘇起指出，中共兩岸政策當前已經部署完成，台灣的兩岸政策也在近期到位，雙方都「面向美國、側視彼此」；美中台三方裡，美中關係將為主軸。

他認為，中國對台政策已定，將美中關係放在首位，美中若未充分溝通，不可能「武統」；中國會加強促進「和統」，以緩和內部逐漸上升的武統壓力。

蘇起說，台灣過去以自由民主獲得美方支持，但近年民主價值正在世界退潮，包括美國國內的民主支持也在減弱。相較台灣，中國大陸在經濟、戰略上的籌碼更多，未來兩岸關係與美中關係有相當大的連動。

不過他也指出，美國目前正出現罕見的國內分化，對中國的戒心也在增加。美中、美台受限於美國內政問題，北京找不到明確的對口對象，台灣則找不到夠力的人士溝通，後續發展還待觀察。

趙春山分析，習近平是1949年以來中國最有權力基礎、最堅定也最「知台」的中國領導人，習近平的周邊幕僚也是最了解台灣的一批。因此，習近平治下的兩岸政策更能遂行其意志與想法。

他指出，習近平是強人領導，對台政策「硬的更硬」外，另一方面也代表彈性空間相對較大，「軟的能夠更軟」，對台不會只有強硬的部份。

趙春山表示，台灣正面臨最沒有共識的內部環境，目前中國大陸對台採取「戰略重視、戰術輕忽」，自行執行對台政策並忽視台灣官方意見，加上美國川普政府的捉摸不定，政府不應忽視習近平更有效率的對台政策。（編輯：楊昇儒/）1070310

美祭鋼鋁高關稅 盟友齊批各...環境清潔日 鄭文燦偕志工...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan