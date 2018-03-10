蘇起：未來兩岸主軸在美中關係

中國大陸正在舉行兩會，決定中國未來發展情況。中華民國國際關係學會今天上午在台北舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，蘇起、趙春山在會中做以上表示。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則指出，目前中國大陸對台灣採取「戰略重視、戰術輕忽」，不斷進行單面作為，無視台灣在其中的角色，政府不應忽視。

（中央社記者翟思嘉台北10日電）前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起今天指出，當前美中台三角的主軸在美中關係，中國大陸對台政策也將美中關係放在首位，未來兩岸與美中關係有相當大的連動。

蘇起指出，中共兩岸政策當前已經部署完成，台灣的兩岸政策也在近期到位，雙方都「面向美國、側視彼此」；美中台三方裡，美中關係將為主軸。

他認為，中國對台政策已定，將美中關係放在首位，美中若未充分溝通，不可能「武統」；中國會加強促進「和統」，以緩和內部逐漸上升的武統壓力。

蘇起說，台灣過去以自由民主獲得美方支持，但近年民主價值正在世界退潮，包括美國國內的民主支持也在減弱。相較台灣，中國大陸在經濟、戰略上的籌碼更多，未來兩岸關係與美中關係有相當大的連動。

不過他也指出，美國目前正出現罕見的國內分化，對中國的戒心也在增加。美中、美台受限於美國內政問題，北京找不到明確的對口對象，台灣則找不到夠力的人士溝通，後續發展還待觀察。

趙春山分析，習近平是1949年以來中國最有權力基礎、最堅定也最「知台」的中國領導人，習近平的周邊幕僚也是最了解台灣的一批。因此，習近平治下的兩岸政策更能遂行其意志與想法。

他指出，習近平是強人領導，對台政策「硬的更硬」外，另一方面也代表彈性空間相對較大，「軟的能夠更軟」，對台不會只有強硬的部份。

趙春山表示，台灣正面臨最沒有共識的內部環境，目前中國大陸對台採取「戰略重視、戰術輕忽」，自行執行對台政策並忽視台灣官方意見，加上美國川普政府的捉摸不定，政府不應忽視習近平更有效率的對台政策。（編輯：楊昇儒/）1070310