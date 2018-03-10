美祭鋼鋁高關稅 盟友齊批各國憂貿易戰

（中央社柏林9日綜合外電報導）美國總統川普批准對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，只通融「真朋友」加拿大和墨西哥，引來重要貿易夥伴齊聲譴責他的決定是「保護主義」、冒犯夥伴，對全球貿易戰的隱憂也漸增。

法新社報導，德國是歐洲最大經濟體，也是美國在北大西洋公約組織（NATO）的盟友，總理梅克爾（Angela Merkel）敦促開啟對話，並警告「沒人最終能在這種逐底競爭（race to the bottom）中獲勝」。

梅克爾說，德國支持歐洲聯盟（EU）立場，「謀求與美國對話，也要和中國等恐受影響的國家對談」。