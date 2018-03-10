美祭鋼鋁高關稅 盟友齊批各國憂貿易戰

（中央社柏林9日綜合外電報導）美國總統川普批准對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，只通融「真朋友」加拿大和墨西哥，引來重要貿易夥伴齊聲譴責他的決定是「保護主義」、冒犯夥伴，對全球貿易戰的隱憂也漸增。
法新社報導，德國是歐洲最大經濟體，也是美國在北大西洋公約組織（NATO）的盟友，總理梅克爾（Angela Merkel）敦促開啟對話，並警告「沒人最終能在這種逐底競爭（race to the bottom）中獲勝」。
梅克爾說，德國支持歐洲聯盟（EU）立場，「謀求與美國對話，也要和中國等恐受影響的國家對談」。
德國經濟部長賽普利斯（Brigitte Zypries）稍早說：「這種保護主義冒犯歐盟與德國等親密夥伴，也限制自由貿易。」
法國總統辦公室表示，總統馬克宏（EmmanuelMacron）與川普通話，對此「深表憂慮」，說課徵關稅有「引發貿易戰的風險，所有受影響國家都將會是輸家」。
歐盟先前揚言採取報復行動，對美國產品課徵進口稅，範圍從鋼鐵、花生醬、波本威士忌到牛仔褲等。川普挑戰連任時，生產這些產品的州大都是關鍵選區。
歐盟執行委員會（European Commission）副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）在布魯塞爾告訴記者：「我們已經準備好了，也願意在情勢所需時採取制衡手段。」
歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）則說，整個歐盟都是美國的「親密盟友」，「應被排除」在關稅措施外，並誓言將向華府「要求進一步澄清」。
其他地區也出現罵聲，世界第2大經濟體中國譏諷，對鋼鋁分別課徵25%和10%關稅是「嚴重衝擊國際貿易的正常秩序」。
美國親近盟友、世界第3大經濟體日本則警告，關稅將對美日的「經濟關係帶來重大衝擊」。
川普曾指出，他會對「真正的朋友」展現彈性，批准關稅措施時，證實加拿大和墨西哥會永久排除在外，但前提是北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判順利。不過加、墨兩國都認為，這是兩碼子事。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070310