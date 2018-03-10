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中央社

清潔工拾金疑涉偽幣遭逮 警：請示檢方

中央社2018/03/10 12:48
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北10日電）李姓清潔工去年在公廁內拾獲411枚新台幣50元硬幣後報警，事後卻因涉及偽造貨幣罪遭逮。台北市中正一警分局今天說，當時是因接獲台銀報案後，經請示檢察官才把人移送法辦。

台北市警察局中正一分局介壽路派出所長蔡漢政說，今年1月間接獲台灣銀行報案，指稱1名李姓男子帶411枚50元硬幣前往銀行希望協助辨別真偽，行員發現內含大批偽幣，由駐衛警通報轄區派出所派員到場處理。

他表示，接獲銀行報案後，派員到場把人帶回釐清案情，並依法請示檢察官，檢方為求謹慎要求作筆錄，從事清潔工作的李男稱，去年6月在台北市青年公園公廁內發現兩個麻布袋，打開後看到袋內有大批50元硬幣，把麻布袋拿到附近派出所報案，轄區派出所經公告認領6個月後都無人出面領取，通知李男領回。

李男今年1月間把拾獲硬幣拿到中正區附近台灣銀行希望協助辨別真偽，因行員認定是偽幣，警方到場處理，訊後依涉嫌違反偽造貨幣罪嫌把李男移送檢方偵辦；經檢方查明後，確定李男無使用行為，不起訴李男。

蔡漢政說，當時是先接獲銀行報案後並請示檢察官才偵辦，也把李男說法詳實呈現在偵訊筆錄內，員警當下無法辨別硬幣真偽，警方立場就是依法偵辦。（編輯：李亨山）1070310

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