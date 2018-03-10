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中央社

5G商轉拚加快 啟動新一波換機潮

中央社2018/03/10 13:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北10日電）5G將刺激新一波換機潮，手機大廠積極備戰，最快2019年推出5G手機，研調預估，明年5G智慧機出貨量將達900萬支，手機運算能力大躍升，AI、AR、VR等領域將有更多元新應用。

4G通訊標準的生命週期已經進入中後段，過去3至4年的大規模換機需求動能正逐漸放緩，市場開始將目光移往漸趨成形的5G通訊標準，期待能創造新一波的換機需求。

研調機構Trendforce WitsView觀察，過去主導通訊協定制定的多半是歐美大廠，但隨著中國大陸廠商逐漸崛起壯大，也開始積極參與5G標準的制定，搶占市場先機。而5G標準在頻寬與網速皆明顯提升，意味著萬物可連網的時代將來臨，同時伴隨著手機裝置運算能力的大幅躍升，人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等領域都有機會持續創造出更多元的新應用。

高通(Qualcomm)公布第一款5G數據機晶片組已有一段時間，並在2017年10月完成首次行動裝置的5G連線測試；華為今年MWC(全球行動通訊大會)上向全球正式發布首款5G商用晶片巴龍5G01(Balong 5G01)和5G商用終端華為5G CPE。

華為、OPPO都喊出將於2019年發布5G智慧手機目標，2018平昌冬奧期間，南韓電信商KT攜手三星、intel展示全球第一個5G實際應用；迎接2020年東京奧運，日本展開一系列5G布建措施，索尼身為日系手機大廠腳步也不會比競爭對手慢。

電信業預估，全球2019年底、2020年就有5G商用網路出現，預計2019年底有初步的5G商用手機，期待產業能發展更多型態的5G終端。

研調機講顧能(Gartner)也認為，2018年預期將會針對5G數據機進行更多測試並重新加以設計，而商業化的5G產品則將在2019年問世。2019年5G智慧機出貨量將達到900萬支，2021年將達1.5億支。

然而，硬體到位後，是否有足夠的內容應用則是下一階段課題，近來積極耕耘VR事業的宏達電董事長王雪紅認為，宏達電正處於極佳的戰略地位，她所謂的ViveReality就是虛擬實境(VR)加上擴增實境(AR)與人工智慧(AI)及5G的融合，而VR及AR是5G及AI很好的介面及入口(Portal)。

5G時代將來臨，物聯網、AI、AR、VR等領域的多元應用將百花齊放，力拚成為殺手級應用，且不只局限科技產業，也將在傳統產業醞釀變革的契機。（編輯：郭萍英）1070310

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