小農出門開賓士 共同行銷好處多

他說，雲林縣是台灣的農業首都，這幾年在前後任縣長蘇治芬、李進勇及各位農民的打拚下，一年農業總產值已達新台幣800億元，成為台灣農業產值最高的縣市，台灣「農業首都」當之無愧。

（中央社記者江俊亮雲林縣10日電）行政院長賴清德今天赴雲林參訪，聽到有年輕農民參加共同行銷後，出門開賓士轎車，他打趣說：「今後要提親，千萬不要聽到對方是農民，就直接跳過去」。

賴清德表示，雲林縣的農業與其他農業縣市遇到的問題都一樣，就是以「小農為主」的問題，小農因為規模小，所以生產成本高，行銷能力欠缺，議價能力自然也不夠高，所以農民辛苦，就算是豐收，收入也不高。

他說，中央政府多年來一直與地方政府合作，推動共同行銷，漢光果菜生產合作社目前在做的這一套，就是共同行銷的模範。

賴清德指出，根據廖丁川的簡報，漢光的會員有256人，參與這個制度的非會員有800多人，耕作面積約190公頃左右，一年產值有11億元，是一個很成功的行銷模式。

他說，農戶加入共同行銷，就要開始籌備生產計劃、物流管理、苗圃耕地管理、植物病蟲害、農業管理、行銷管理，要經過一連串的作為，才有今日成就，令人敬佩，也值得其他農業縣市學習。

賴清德表示，廖丁川跟他說，合作社會員中，有年輕農民加入共同行銷，如今出門以賓士轎車代步，收入可見一斑，也改變過去人們對「農民」的傳統觀念。

他說，務農雖然辛苦，但已與過去農業時代的耕作不一樣了，如今農民以科學化經營，因此收入增加，「今後要提親，千萬不要聽到對方是農民，就直接跳過去，這樣有可能失去一段好姻緣」。（編輯：方沛清）1070310