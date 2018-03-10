監委視察太平島　觀賞40高砲砲操演練

監察院國防及情報、內政及少數民族委員會，９ 日前往我國最南端的領土南沙太平島視察，並視導40公厘高砲砲操演練，肯定島上官兵戮力戰備訓練工作，維護我領土主權的辛勤付出。

監察院長張博雅、監察院國防及情報、內政及少數民族委員會召集人李月德、陳小紅偕同劉德勳、包宗和、蔡崇義、張武修、林雅鋒、章仁香、王幼玲、王美玉、高涌誠、陳慶財、江綺雯及方萬富等委員，由國防部副部長張冠群上將及海巡署胡意剛副署長陪同，前往南沙太平島，瞭解駐防部隊平日生活及戰備現況。

監委們聽取南沙指揮部任務簡報，瞭解島上各項重要設施、周邊海域情況，以及駐防人員戰備演訓、人道救援及環境保育等任務。行程中，監委們實地走訪南沙碼頭、我國第 36 號燈塔「南沙燈塔」及太陽能發電系統情況，詢問整體運轉效益及發電狀況，並視導 40 公厘高砲砲操演練。隨後，一行人轉往南沙郵政代辦所，了解由軍郵局至今的演變過程，體現「郵權之所在，主權之所及」的意涵。