家扶FUN桌遊　益智競賽從玩樂中學習

屏東縣私立家扶兒少福利中心於今(10)日首度舉辦「家扶FUN桌遊」桌遊比賽，共有三組45名選手報名參賽，最小年紀的參賽者為一年級，很多家長都陪同孩子來參與，希望孩子們不要常在放學後及假日沉溺於電子產品，改變3C產品對於孩子們的吸引力。
此次桌遊競賽依年齡層分成三組不同的遊戲；分別為國小組-格格不入、國中組-終極密碼、高中大專組-拉密。看似簡單卻是需要專注應對及策略性的遊戲，所有參賽者在比賽中全神貫注，不斷思考如何應戰；競賽氣氛緊張刺激，在場的家長及同學紛紛替參賽者加油打氣；活動中另外設計闖關遊戲，讓社區民眾一起拍照打卡，透過闖關促進與他人有更多的互動，並更加認識家扶，現場歡笑聲綿延不斷。
▲桌遊競賽依年齡層分成三組不同的遊戲並提供比賽的獎品。（圖／屏東家扶中心提供）
參賽「格格不入」的小祺說，以前並不知道桌遊是什麼?接觸後才發現原來玩遊戲也要不斷的動腦，思考下一步要如何放方塊，出手太快，就被破局；出手慢又不行，真的要訓練自己快速思考及整理，本次透過桌遊而與其他的參賽者互動交流，是個非常有趣的活動。
家扶傅敏峯主任表示，屏東縣私立家扶兒少福利中心特別規劃親子圖書室與文康中心，提供潮州鎮與鄰近鄉鎮之兒童、少年休閒育樂與親子互動的多元學習空間，每年舉辦多項的社區親子育樂活動，今日家扶兒少福利中心近百人齊聚，也是另類的親子活動，為社區營造快樂幸福的氛圍』，歡迎社區親子民眾多參與，也歡迎上『屏東家扶中心』臉書社團查詢。