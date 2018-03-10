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中央社

香港立法會補選 聚焦泛民建制之爭

中央社2018/03/10 13:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港10日電）香港立法會明天將舉行補選，以填補泛民主派4名議員被褫奪的席位。泛民已推舉4人參選，希望奪回議席；建制派也推出4人參選對決。

11日登場的補選中，3個議席將由地方選區直選產生，分別是香港島、九龍西和新界東；另一個議席由功能界別選出，為建築、測量、都市規劃及園境界。

這次補選時間由早上7時30分至晚上10時30分，預料結果將於12日凌晨以後才會出來。

對於這次補選，泛民和親政府的建制派都嚴陣以待，事前各自協調推舉一人參選，以免分散力量；泛民更為此先舉行初選。

也因此，這次補選焦點又是泛民和建制派之爭。

在香港島，泛民參選人為區諾軒，建制是陳家佩；九龍西的泛民代表是姚松炎，建制是鄭泳舜；新界東的泛民參選人是范國威，建制是鄧家彪。

功能界別只有兩名參選人，泛民是司馬文，建制是謝偉銓。

本地有分析指出，按照泛民歷來在選舉中取得6成選票和建制取得4成選票計算，以及泛民在年輕選民上擁有絕對優勢，泛民勝算較大。

本屆立法會於前年9月舉行，泛民4名當選議員其後宣誓就任時，因為擅自改變誓辭和身披「港獨」宣傳物，被當局呈請法庭成功褫奪議席。

失去議席的是青年新政的梁頌恆、游蕙禎；香港眾志的羅冠聰、姚松炎。

在這次補選前，多名報名參選者被選舉主任取消參選資格，原因是主張「港獨」或「民主自決」，當中包括香港眾志成員周庭。

對於泛民來說，這次補選既要奪回議席，以便有足夠人數可以在議會中繼續扮演否決重要法案的關鍵少數（1/3），這也是一次最新民意測試。

對於建制派來說，如果選舉結果不利，未能扭轉傳統選舉劣勢，今後在議會恐怕也不能為港府的重要法案「保駕護航」；港府的施政勢必受壓。（編輯：楊昇儒）1070310

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