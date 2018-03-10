俄媒：中共艦隊欲入馬爾地夫 遇印度軍演折返

馬爾地夫陷入憲政危機，印度軍隊待命，考慮是否協助恢復民主憲政。中國媒體近日報導，解放軍已派遣艦隊準備部署在附近海域，阻止印度干涉馬爾地夫的內政。

（中央社記者康世人新德里10日電）馬爾地夫陷入憲政危機，媒體報導中共艦隊駛往當地，意圖阻止印度干涉鄰國內政。俄羅斯媒體進一步報導，印度軍方當時在印度洋舉行大規模軍演，導致中共艦隊折返。

俄羅斯衛星通訊社指出，印度軍方在印度洋演習之際，中共海軍包括驅逐艦、巡防艦等5艘軍艦組成的艦隊，也駛入印度洋。報導引述印度國防部人士的說法，中共軍艦遇到正在演習，及做好戰鬥準備的印度海軍軍艦，掉頭返航。

印度海軍人士則向印媒透露，有5艘中共軍艦，在距離馬爾地夫數千公里外的印尼爪哇島和蘇門答臘島間的巽他海峽進入印度洋東部，但在峇里島和龍目島間的龍目海峽（Lombok Strait）離開。

印度在印度洋海域的軍演已於2月28日結束，印度國防部表示，演習在古茶拉底省（Gujarat）外的阿拉伯海北端至印尼巽他海峽（Sunda Strait）外的南印度洋舉行，主要針對具有威脅性的「兩面作戰」演練。兩面作戰是印度假想，同時與巴基斯坦和中國開戰。

印度海軍去年7月採用以作戰任務為基礎的概念，在印度洋地區部署艦隊，透過演練鞏固區域優勢，以回應頻繁在印度洋出沒的中共海軍艦隊。

中印近期在外交上釋出善意，試圖緩和緊張關係，但在印度洋海域的軍事態勢升高。（編輯：廖漢原）1070310