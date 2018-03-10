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中央社

北農事件農民耕鋤 賴揆：農委會埋單

中央社2018/03/10 13:25
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮雲林縣10日電）行政院長賴清德今天赴雲林參訪，對於北農事件造成農民收益受損一事，他表示「行政院義不容辭」；至於農民耕鋤的部分，將由農委會全部埋單。

賴清德今天由農委會主委林聰賢、雲林縣長李進勇等人陪同，參訪西螺漢光果菜生產合作社，聽取合作社主席廖丁川簡報後，參觀合作社分級包裝、截切作業、智慧貼標機制等產銷科技化、智慧化管理情形。

他說，這次到雲林，主要是轉達總統蔡英文對農民的關心，尤其對於台北果菜市場之前休市造成量增價跌，影響農民收益一事，總統非常關心，行政院也義不容辭，在農民耕鋤部分，將由農委會全部埋單。

賴清德表示，他常在想：「什麼樣的政府，才是好的政府？」簡單來說，就是有問題發生，「政府可以在第一時間站出來解決問題，就是好政府！」

他說，雖然之前發生北農休市問題，影響雲林農民收益，但雲林縣長李進勇在第一時間「不推辭、不炮轟」，不但不炮轟農委會，也不炮轟台北市政府，「趕緊做事情，馬上進行埋單」，這種精神，他要給予高度肯定，「這就是好政府」。

賴清德指出，李進勇在北農事件發生後，加強行銷路線，因此開市之後，價格就維持住，他勉勵大家繼續打拚、勇於解決問題，讓農民過更好的生活。

李進勇致詞表示，西螺漢光果菜生產合作社主席廖丁川具有豐富的農產加工經驗，自1989年起結合西螺地區志同道合的農友成立合作社、辦理共同運銷業務以來，已發展出全方位的「一條龍」作業模式。

他說，漢光果菜生產合作社有專業的CAS蔬菜截切加工廠、產銷履歷自動化包裝場，同時透過現代科技設置智慧貼標機及金屬探測器，全面提升農產品安全與品質。

李進勇指出，合作社也設立產銷履歷管控中心，全面導入生產電腦資訊化，從種植到採收都有專業人員替農戶登錄相關電腦作業紀錄，農民不必擔心不會使用電腦的問題。

他說，合作社也首創「蔬菜醫院」，由電腦開立「病蟲害防治處方籤」進行配藥，避免不當用藥，希望達到「科技農業創造安全生活」的理念，值得借鏡。（編輯：李亨山）1070310

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