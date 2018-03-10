北京盼專人處理中美關係 未獲華府回應

（中央社台北10日電）據英國金融時報，中國國家主席習近平親信劉鶴日前訪美時提議，雙方分別指定一名關鍵人士來處理日益不平靜的兩國關係；中方矚意可能出任國家副主席的王岐山擔綱，但提議未獲美方回應。

劉鶴為中共中央政治局委員、中共中央財經領導小組辦公室主任，是習近平的重要經濟智囊。2月27日至本月3日訪問美國，大陸官方說法是談兩國經貿，外界的解讀則是為避免中美貿易戰。

報導說，劉鶴訪美期間曾向美方提議，兩國應分別指定一名關鍵人士來處理日益動盪的中美關係。其中，中國的人選將於目前正在召開的13屆全國人大會議一次會議中選定，外界預測可能出任國家副主席的前中共中紀委書記王岐山為突出人選。