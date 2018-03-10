北京盼專人處理中美關係 未獲華府回應

（中央社台北10日電）據英國金融時報，中國國家主席習近平親信劉鶴日前訪美時提議，雙方分別指定一名關鍵人士來處理日益不平靜的兩國關係；中方矚意可能出任國家副主席的王岐山擔綱，但提議未獲美方回應。
劉鶴為中共中央政治局委員、中共中央財經領導小組辦公室主任，是習近平的重要經濟智囊。2月27日至本月3日訪問美國，大陸官方說法是談兩國經貿，外界的解讀則是為避免中美貿易戰。
報導說，劉鶴訪美期間曾向美方提議，兩國應分別指定一名關鍵人士來處理日益動盪的中美關係。其中，中國的人選將於目前正在召開的13屆全國人大會議一次會議中選定，外界預測可能出任國家副主席的前中共中紀委書記王岐山為突出人選。
華爾街日報曾報導，習近平計畫讓王岐山負責處理中美關係。知情人士說，這顯示出北京認為美國總統川普任內的兩國關係將非常不穩定。
不過，目前為止，北京有意與白宮建立直通線的嘗試一直未被美國接納，川普甚至在劉鶴訪美期間宣布對進口鋼鋁徵收高額關稅。
報導引述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國貿易專家甘思德（Scott Kennedy）說，川普政府實際仍未出現主要處理美中關係的關鍵人物。
報導並表示，中國今年以來派出兩位特使訪美，第一位是國務委員楊潔篪，第二位則是劉鶴，兩人訪美時都曾向白宮索要一份具體的貿易投訴清單，但都被告知沒有此類清單。
另據英文南華早報報導，劉鶴訪美前，北京原擬派劉鶴率40人團隊出訪，但美國只接待其中的1/4。
報導表示，劉鶴訪美的一大關鍵任務就是要找出美國政府在中美貿易戰中的關鍵人物，但由於白宮的混亂變化，這一努力因此受阻。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1070310