屏東縣長盃運動錦標賽　田徑比賽率先登場

107年縣長盃田徑錦標賽今(10)日起一連2天在縣立田徑場展開比賽，今年共有屏東全縣國、高中962位選手參加6組競技賽事，參賽人數創新高，屏東縣長潘孟安上午出席開幕式，期勉選手們發揮潛能爭取佳績，展現辛苦訓練成果，並為100公尺選手鳴槍起跑，宣布全新整修的縣立田徑場正式啟用。
潘孟安表示，全新整修的縣立田徑場一期工程已完工啟用，除了提供各運動社團使用，更能提供全國性大型體育賽事在屏東舉行，增加與全國優秀選手交流的機會。縣府將陸續更新縣內相關體育硬體設施，並接續辦理二期工程整建，為申辦「109年全國中等學校運動會」在屏東舉行做準備。
▲縣長潘孟安出席縣長盃田徑錦標賽開幕式，並宣布全新整修的縣立田徑場正式啟用。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.10）
潘孟安指出，屏東運動選手人才濟濟，每個亮眼成績表現的背後，都是汗水與淚水換來的成果，期望藉由賽事進行、增補設備，為縣內選手打造更優質的運動學習環境，大家發揮潛能爭取更卓越的成績。
教育處強調，今年度將有10個運動項目陸續展開，其中奪牌機會最大的田徑比賽率先登場，屏縣選手在106年的全國中等學校運動會中，在鐵餅、鉛球、跳高和混合運動中都有出色的表現；同年的全國運動會中王偉旭獲得200公尺第二名，黃階穎在鏈球項目獲得第三名，李瑋微榮獲3000公尺第三名等佳績，屏東縣代表隊的選手將在這次比賽中先行驗收訓練成果，準備爭取更好的成績，期待在今年全國中等學校運動會將有更卓越的成績表現，展現屏東在地精神和活力。