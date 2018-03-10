屏東縣長盃運動錦標賽　田徑比賽率先登場

107年縣長盃田徑錦標賽今(10)日起一連2天在縣立田徑場展開比賽，今年共有屏東全縣國、高中962位選手參加6組競技賽事，參賽人數創新高，屏東縣長潘孟安上午出席開幕式，期勉選手們發揮潛能爭取佳績，展現辛苦訓練成果，並為100公尺選手鳴槍起跑，宣布全新整修的縣立田徑場正式啟用。

潘孟安表示，全新整修的縣立田徑場一期工程已完工啟用，除了提供各運動社團使用，更能提供全國性大型體育賽事在屏東舉行，增加與全國優秀選手交流的機會。縣府將陸續更新縣內相關體育硬體設施，並接續辦理二期工程整建，為申辦「109年全國中等學校運動會」在屏東舉行做準備。