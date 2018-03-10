國防大學理工學院花季懇親會　展現軍校生學習成果

在花團錦簇的校園中，理工學院學生分別進行「閱兵分列式」、「軍歌驗收」，並結合「學生授徽典禮」、「科技實作成果發表」等系列活動，透過專業的技能與學生部隊的蓬勃朝氣，使家屬瞭解學生在校求學、訓練情形，並成為學生投入軍旅生涯最有力的支持者。

會操過程展現軍校生雄壯威武的氣勢與瀟灑的英姿，並特別安排一年級學生家長為子女頒授榮譽徽，一同分享成長的喜悅外，更象徵他們已經完成入校後的第一關考驗，接著將邁向往後的養成教育與各種考驗，儀式結束後，學生與家長的臉上都洋溢著驕傲與興奮的表情。

院長荊元宇少將致詞時表示，每年花季辦理的「懇親系列活動」，不僅是師生科學實作、學生社團驗收，更在活動中傳達珍惜大自然、學習感恩的意涵，提升人文素養，同時歡迎有志青年加入研發國防科技的團隊，實現報國理想。

理工學院位處桃園大溪區，每年初春3、4月正值該院區百花盛開的季節，院區的杜鵑花、山櫻花及茉莉花盛開，為院區增添了美麗的風光。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社