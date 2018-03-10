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國防大學理工學院花季懇親會　展現軍校生學習成果

軍聞社2018/03/10 13:33
▲ 國防大學理工學院10日舉辦「107年花季懇親會」活動，邀請校友、家屬及周邊鄉親共襄盛舉。（軍聞社記者陳映竹攝）
▲ 國防大學理工學院10日舉辦「107年花季懇親會」活動，邀請校友、家屬及周邊鄉親共襄盛舉。（軍聞社記者陳映竹攝）
國防大學理工學院學生在該院花季懇親會活動中，舉辦科技實作成果發表，與來賓分享研究成果。（軍聞社記者陳映竹攝）國防大學理工學院「107年花季懇親會」活動，舉行「學生授徽典禮」，由一年級學生家長為子女頒授榮譽徽。（軍聞社記者陳映竹攝）國防大學理工學院學生在「107年花季懇親會」活動中，進行「閱兵分列式」，展現軍校生的自信與朝氣。（軍聞社記者陳映竹攝）國防大學理工學院10日舉辦「107年花季懇親會」活動，參與活動的家長為成長、蛻變的子女感到驕傲。（軍聞社記者陳映竹攝）

（軍聞社記者陳映竹桃園10日電）國防大學理工學院今日舉辦「107年花季懇親會」活動，邀請校友、家屬及周邊鄰里鄉親共襄盛舉，活動安排一年級學生家長為子女頒授榮譽徽，過程熱鬧溫馨。

　在花團錦簇的校園中，理工學院學生分別進行「閱兵分列式」、「軍歌驗收」，並結合「學生授徽典禮」、「科技實作成果發表」等系列活動，透過專業的技能與學生部隊的蓬勃朝氣，使家屬瞭解學生在校求學、訓練情形，並成為學生投入軍旅生涯最有力的支持者。

　會操過程展現軍校生雄壯威武的氣勢與瀟灑的英姿，並特別安排一年級學生家長為子女頒授榮譽徽，一同分享成長的喜悅外，更象徵他們已經完成入校後的第一關考驗，接著將邁向往後的養成教育與各種考驗，儀式結束後，學生與家長的臉上都洋溢著驕傲與興奮的表情。

　院長荊元宇少將致詞時表示，每年花季辦理的「懇親系列活動」，不僅是師生科學實作、學生社團驗收，更在活動中傳達珍惜大自然、學習感恩的意涵，提升人文素養，同時歡迎有志青年加入研發國防科技的團隊，實現報國理想。

　理工學院位處桃園大溪區，每年初春3、4月正值該院區百花盛開的季節，院區的杜鵑花、山櫻花及茉莉花盛開，為院區增添了美麗的風光。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
三軍儀隊槍法競賽　官兵同臺較勁提理工學院花季懇親會/系列一

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