三軍儀隊槍法競賽　官兵同臺較勁提升技巧

（軍聞社記者李忠軒臺北10日電）「國防部三軍儀隊進階專業評鑑暨團體組競賽」今日在海軍司令部舉行，透過競賽交流槍法技巧與隊形變化，激發儀隊官兵多元操演創意，今年是第四屆比賽，海軍陸戰隊儀隊也首度參賽，並獲得第二名的佳績。

比賽上午在海軍司令部中正堂前廣場舉行，邀請三軍儀隊先進擔任評審，並開放儀隊官兵親友到場參觀，四支隊伍在親友與同袍的加油聲中，施展渾身解數，全力以赴，為團隊爭取最高榮譽。

首先出場的是地主隊海軍儀隊，融入正反派對決的劇情元素，穿著冬季黑色禮兵服的官兵扮演反派角色，與穿著夏季白色禮兵服的官兵進行對抗，以槍法相互較勁、決鬥，結合精彩的故事背景，充滿創意的操演內容，深獲評審肯定與青睞。

緊接著出場的空軍儀隊，首先以經典槍法與隊形向儀隊先進表達最崇高的敬意，隨後官兵配合小提琴演奏輕快的曲目，以行雲流水般的槍法，展現平日訓練的成果，獲得現場觀眾如雷的掌聲。

首度參賽的海軍陸戰隊儀隊，一出場的無聲槍法，在沒有音樂節奏的引導下，官兵發揮高度默契，整齊劃一完成每個操槍動作，成功吸引現場觀眾的注意力，此外，素有「奪命槍法」之稱的「對拋槍」是他們的拿手絕活，有別於以往在公開場合操演的四人與六人對拋槍，他們今天特別操演難度最高的十二人對拋槍，展現陸戰隊官兵「不怕死、不怕難」的陸戰精神。

壓軸演出的陸軍儀隊，由陸軍樂隊鼓手以節奏明快的鼓聲，與儀隊官兵相互配合，充滿力道的肢體動作搭配強而有力的鼓點，形成一幅結合力與美的畫面，尤其陸儀官兵精采的花式隊形變化，隊員藉由不斷的走位，變化出多元隊形，也讓他們在強敵環伺下，勇奪冠軍。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社