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中央社

農曆年助攻業績 超商雙雄2月吃飽飽

中央社2018/03/10 13:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北10日電）過年時節向來是超商業績進補的大旺季，今年農曆春節假期6天晴朗，受惠年前備貨採買到出遊走春消費商機，締造超商雙雄2月業績暢旺，均繳出雙位數成長佳績。

適逢農曆年與二二八連續假期，掌握假期出遊商機，超商雙雄業績進補，統一超商2月合併營業額新台幣192.19億元，較去年同期增加19%，創歷年同期新高紀錄。全家便利商店2月合併營收52億元，較去年增加16.01%。

因去年春節橫跨1、2月，若以今年1至2月營收比較，統一超累計合併營收為387.72億元，較去年同期成長10.17%，全家累計合併營收106.82億元，年成長9.2%，績效亮麗。

觀察表現亮眼的業績類別，統一超指出，7-ELEVEN休閒食品類別業績成長超過60%；而鮮食受惠新品嚐鮮帶動，類別業績成長近30%。

全家表示，鮮食和商品整體業績均成長超出1成，其中，鮮食以果腹即食的米飯、麵食等主食帶動，方便攜帶型鮮食，如夯番薯、三明治、麵包則成長1至2成；商品則以冷飲驅動，以茶飲和奶茶類商品銷售暢旺業績成長超過1成，罐裝咖啡和碳酸飲料需求大增，帶動業績相較去年同期成長4成5。

值得注意的是，全家歷時一年改革的極品關東煮業績直線成長，對比去年同期達近9成的躍進。

除此之外，掌握開工商機，超商雙雄咖啡類別業績均成長約1成。

展望3月，母親節預購、換季新品、兒童節蛋糕、桌遊等預購可望成為超商下一波驅動營收的動能。（編輯：郭萍英）1070310

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