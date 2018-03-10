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激似「明日花綺羅」！酒店紅牌慶生　奢華程度令人驚呆

國際中心／綜合報導2018/03/10 14:13
▲日本一名酒店正妹渚まりん，日前 PO 出慶生照，奢華程度令網友超驚訝。（圖／翻攝自ナギマックス推特）
▲日本一名酒店正妹渚まりん，日前 PO 出慶生照，奢華程度令網友超驚訝。（圖／翻攝自ナギマックス推特）

酒店生活多奢華，看這名紅牌推特（ Twitter ） PO 文，就能略知一二！日本一名激似 AV 天后明日花綺羅（明日花キララ）的酒店紅牌正妹渚まりん，日前歡度 25 歲生日，客人所送來的蛋糕及香檳擺滿店內，香檳總價恐超過 360 萬日圓（約 98 萬台幣），讓網友驚呆。

▲客人所送的香檳，幾乎單價都在10日圓以上。（圖／翻攝自ナギマックス推特）

日本東京歌舞伎町「 Gentleman'z club 」酒店的紅牌渚まりん，日前在個人推特 PO 出 2 月 20 日於店內慶生的照片，照片裡充滿客人送來的花束及蛋糕，數量多到店內擺不下。

▲渚まりん的客人紛紛獻上各式花束。（圖／翻攝自ナギマックス推特）

除了花束及蛋糕外，最令網友吃驚的是，客人大方地奉獻店內的「高檔香檳」，香檳一支支排開來相當驚人，渚まりん也將香檳的價位表與大家分享，平均每支的價格都在 10 萬日圓以上，這也表示光香檳的價格就超過 360 萬日圓，網友驚呼酒店的生活真的很奢華。


▲渚まりん PO 出香檳的單價，總計預估超過 360 萬日圓。（圖／翻攝自ナギマックス推特）

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關鍵字明日花綺羅歌舞伎町酒店生日
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