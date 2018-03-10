體操女選手控教練性侵10年 高市展開調查

女性揭露自己遭性侵經歷的「我也是」（#MeToo）運動，近來持續發酵，教育局轉述這起控訴案例當事人也說是閱讀「美國女子體操隊性侵醜聞」相關報導後受觸動而決定向教育局提出陳情。

教育局科長陳怡婷受訪指出，陳情人是在今年初在教育局長信箱內留言陳情，指國小體操教練多年前涉及對體操學生性侵，發生時間約在民國85年至95年之間，教育局隨即提供陳情人法律、心理諮商支援，並循行政調查與司法調查併行，鼓勵配合司法調查。

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市教育局今天指出，被指多年前疑涉性侵體操學生的教練，市府已啟動性別平等教育法進行調查，並依決議請教練請假到調查結束，目前高雄地檢署已啟動調查。

其實，當事人也透過友人公開在網路po文指「體操是我最愛的運動、也是我最恨的運動，」還說「我很想飛，但是我的翅膀卻被他折斷了，而他是一度被認為是父親的教練…」字字沉重的控訴，充滿憤怒與昔日的無助。

逾千字的貼文清楚的指出教練所在的學校及名字，控訴教練借練習或比賽後放鬆的機會與她及體操學員身體接觸的過往，這名當事人不再扮演被噤聲的小女孩，而是復仇者要讓教練的惡行受到審判。

教育局說，教練是80年3月到國小服務至今，適用「專任運動教練輔導與管理辦法」，因這名教練適用法條未有「暫予停聘」的規定，所以教育局依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條，已由性平會議決議請教練請假到調查結束。

目前全案進行政調查與司法調查程序，教育局呼籲，若有疑似情事受害人出面，將給完全的保護與支持，並完備調查處理程序；司法調查部分，已在2月5日由高雄地方法院檢察署指揮偵辦中。（編輯：方沛清）1070310