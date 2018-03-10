歐盟禁棕櫚油進口 印尼：考慮以牙還牙

（中央社記者周永捷雅加達10日專電）歐盟以棕櫚油生產過程毀壞森林、破壞環境為由，自去年限制印尼生產的棕櫚油進入歐盟市場。對此，印尼總統佐科威近日向歐盟提出抗議，印尼政府也考慮以牙還牙。

棕櫚油可用在上千種家用產品，從零食到肥皂，以及生產生物柴油。不過，高需求的棕櫚油在印尼和馬來西亞的種植面積超過1700萬公頃，大部分從熱帶雨林轉變而來，這被外界批評會因此增加溫室氣體排放。

除了破壞環境，棕櫚油產業也因涉及土地掠奪、童工和惡劣的工作條件而飽受批評。像是印尼每年都會發生林火霾害擴散至鄰國，大部分都是棕櫚油業者為了清理土地而燒毀森林的「燒芭」（火耕）整地而造成的結果。