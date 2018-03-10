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中央社

想再見姊妹一眼 90歲老志工助獨老圓夢

中央社2018/03/10 14:16
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北10日電）一名70歲獨居爺爺因車禍受傷影響行動，內心最大願望就是再見到姊妹們一眼，前去關懷訪視的90歲老志工知道後，從「時間銀行」裡拿出自己服務多年累積的時數，替獨居長輩圓夢。

年輕時提供志工服務，當發生意外或年老時再提出來用的「時間銀行」概念，近年在國際間蔚為風潮，衛生福利部證實有建立台版時間銀行想法，初步規劃最快年底出爐。

實際上，弘道老人福利基金會早在1995年就開始在全台推動時間銀行，弘道首任執行長郭東曜在基金會創立之初，看到日本雜誌報導時間銀行概念，隨即組團至東京參訪，回台後著手推動，至今在台灣已有108個互助據點。

志工們參與的服務包括關懷獨居長輩、探視住在機構長輩、協助居家修繕、幫老夫妻慶祝結婚紀念日，另外也可以陪伴長輩探訪老友、舊地重遊、小旅行等圓夢計畫等。

弘道老人基金會專員李幸娟告訴中央社記者，基金會志工平均年齡約58歲，光是70歲以上的多達200人、80歲以上45人，少數高齡90歲都還在從事志工服務，90歲的陳士柳爺爺甚至將自己的志工時數用來幫獨居長輩圓夢。

祖籍江西的90歲陳爺爺，年輕時是名軍人，退休後和妻子一起投入志工服務，除了到弘道基金會關懷獨居長輩外，也到圖書館、佛光山等地方擔任志工，至今已20多年，而他服務的長輩大多比他還要年輕。

2年多前，陳爺爺和妻子一如往常搭著公車，到台北一名70多歲獨居爺爺家探視，聊著聊著才知道，原來這位70多歲長輩老家在台中，但他因出車禍行動不便，已經好幾年沒有回家掃墓，和姊妹也已經多年沒見面。

陳爺爺拿出自己的服務時數，請志工們替這名長輩圓夢，甚至親自陪他南下見家人、掃墓，回到台北後這名長輩沒過多久就過世，他的姊妹特地寫信感謝陳爺爺，感嘆若不是陳爺爺幫忙，他們這輩子恐怕連最後一面都見不上。

李幸娟說，對於陳爺爺而言，獨居長輩們的一句謝謝、一個期待的眼神，都會讓他覺得很有成就感，也認知到自己存在的價值，每次問他什麼時候要「退休」，陳爺爺總會笑說要做到不能動為止。（編輯：管中維）1070310

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