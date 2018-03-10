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中央社

春遊阿里山 日沐百花夜賞神蝶

中央社2018/03/10 14:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣10日電）阿里山花季即將展開，每年花季期間，阿里山受鎮宮內都會出現所謂「神蝶朝拜」奇景，為此嘉義林管處將推出「白天賞櫻，夜間觀蝶」生態觀察活動。

嘉義林區管理處長黃妙修今天受訪表示，阿里山花季將自3月中旬展開，今年林管處將首次結合全台最高廟宇，位於海拔約2150公尺的受鎮宮，推出「春遊阿里山～日沐百花．夜賞神蝶」活動。

黃妙修指出，有近百年歷史的阿里山受鎮宮，主祀玄天上帝，每年農曆3月3日玄天上帝誕辰前夕，都會飛來數隻「神蝶」，停駐在神像上，不吃不飛，猶如「神蝶朝拜」，多年來被喻為神跡。

她說，其實受鎮宮內飛來的「神蝶」，學名為「枯球籮紋蛾」，屬於台灣大型蛾類，前翅有兩個金黃色的大眼紋為重要辨識特徵，也是台灣唯一與宗教有關連的蛾類。

黃妙修表示，嘉義林管處將於24、25日首度推出全台最高海拔「神蝶」生態觀察活動，結合櫻花美景與受鎮宮神蝶特色，讓遊客白天賞櫻，夜晚觀「蝶」，打造獨特的春遊回憶。

她說，為了讓民眾認識枯球籮紋蛾生態，嘉義林管處已在觸口工作站「樹木銀行」前，以國產竹木製作「枯球蘿紋蛾」裝置藝術；夜晚點亮時，栩栩如生的枯球蘿紋蛾裝置藝術，已成為民眾打卡新地標。（編輯：李亨山）1070310

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