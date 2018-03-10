護理師研發尿倒嗶除 降低病患感染危機

（中央社記者趙麗妍台中10日電）許多接受泌尿系統手術的病患，因術後沖洗膀胱來不及照護導致感染或阻塞，必須再次開刀，鄧佳美和同事研發「尿倒嗶除」，尿袋滿了蜂鳴器就會警示「該倒尿了」，希望降低病患感染風險。

從事護理工作已有17年資歷的鄧佳美，現為亞東醫院泌尿科病房副護理長，她表示，許多接受膀胱腫瘤切除，攝護腺肥大刮除手術的病患，術後必須以大量的沖洗液來沖洗膀胱內的血塊，以免阻塞泌尿道。

鄧佳美指出，術後的沖洗需要48小時不間斷，每半小時需沖洗2000cc的沖洗液，照護者常一不小心就會延遲倒尿，脹滿尿袋的尿液會逆流回膀胱造成病患感染。