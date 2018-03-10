NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

護理師研發尿倒嗶除 降低病患感染危機

中央社2018/03/10 14:27
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中10日電）許多接受泌尿系統手術的病患，因術後沖洗膀胱來不及照護導致感染或阻塞，必須再次開刀，鄧佳美和同事研發「尿倒嗶除」，尿袋滿了蜂鳴器就會警示「該倒尿了」，希望降低病患感染風險。

從事護理工作已有17年資歷的鄧佳美，現為亞東醫院泌尿科病房副護理長，她表示，許多接受膀胱腫瘤切除，攝護腺肥大刮除手術的病患，術後必須以大量的沖洗液來沖洗膀胱內的血塊，以免阻塞泌尿道。

鄧佳美指出，術後的沖洗需要48小時不間斷，每半小時需沖洗2000cc的沖洗液，照護者常一不小心就會延遲倒尿，脹滿尿袋的尿液會逆流回膀胱造成病患感染。

有位70多歲的男性患者就因為術後沖洗膀胱來不及照護，造成感染及血塊阻塞，重複開刀至少3次。

鄧佳美和科內36位同仁集思廣益，利用下班時間實驗許多器材，後來想出可以磁鐵吸在尿袋上，加上釣魚用的蜂鳴器，尿袋脹滿到設定刻度時，磁鐵會自動彈開掉落，拉扯蜂鳴器發出聲響，提醒照護者「該倒尿了」。

鄧佳美指出，「尿倒嗶除」成本僅新台幣150元，但患者感染後開刀需要耗資4至5萬元，價格相差甚鉅，現正申請專利。

慈濟科技大學護理系副教授林祝君帶領學生發明「連動式安全針具」，可減少護理人員被針扎而感染疾病的風險。她說，台灣平均每15分鐘就有1位護理人員被針扎，希望這個發明可改善護理工作的不便，加強護理職場的安全性。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天在后里麗寶樂園–福容大飯店舉辦會員代表大會暨30周年系列活動啟動儀式，500多位護理師、護士共襄盛舉，衛福部長陳時中、台中市衛生局長呂宗學應邀出席。

護理全聯會理事長高靖秋表示，每年都會舉辦護理創新競賽，今年共計29項得獎作品，每項作品都是在減輕護理人員負擔、提升患者生活品質、護理人員執業環境安全應運而生。 （編輯：劉政權）1070310

文大校長遴選風波 張鏡湖...國道1號虎尾段車禍 轎車...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan