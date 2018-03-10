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被動安樂死合法化 印度最高法院裁定贊成

中央社2018/03/10 14:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里10日電）印度最高法院合議庭昨天裁定，印度憲法第21條規定人們擁有基本的生命與尊嚴權應包含「死得有尊嚴的權利」，贊成無治癒希望的絕症病人和永久植物人可接受被動安樂死。

印度媒體報導，印度最高法院合議庭認為，一個沒有治癒希望的絕症病人，因「不合理的醫療支撐」而被迫承受痛苦，將失去尊嚴。

裁定書指出，這些絕症病人或永久植物人在沒有康復機會的情況下，加速死亡過程以減少這段時間的痛苦，是人活得有尊嚴的權利之一。

印度最高法院合議庭裁定，「有意義的存在」應包括一個人的自決權及自主決定自身醫療待遇的權利，而生命權也應包括「有尊嚴的死亡程序」。支持被動安樂死，也就是對沒有治癒希望的絕症或永久植物人，可拔掉維持生命機器的插頭，以加速死亡過程。

不過，最高法院強調，被動安樂死僅僅是「加速不可避免的已知結論」，這與自殺和主動安樂死不同，主動安樂死是非法的，自殺則是非自然死亡行為。

一般所說的安樂死，可分為主動安樂死和被動安樂死，主動安樂死是指醫務人員或其他人採取某種措施加速病人死亡；被動安樂死則是中止維持病人生命的措施，任由病人自行死亡。

最高法院認為，有效的生前遺囑將有助於被動安樂死；對無法康復的絕症病人和永久植物人，應優先考慮他們的生前遺囑和自決權。

安樂死因宗教和文化價值等因素，至今在全球仍是爭議的課題，目前只有荷蘭、比利時等少數國家和地區通過被動安樂死合法化。（編輯：陳惠珍）1070310

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