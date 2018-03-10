文大校長遴選風波 張鏡湖假處分勝訴

（中央社記者陳至中台北10日電）中國文化大學校長遴選風波不斷，董事長張鏡湖不滿遴選結果，向法院聲請假處分，二審獲裁定勝訴。但部分董事認為這起訴訟是「打假球」，考慮向地檢署控告張鏡湖涉及背信。
教育部高教司長李彥儀則說，現階段相關行政程序仍會照走，但下週將邀集法律專家，評估這起訴訟結果造成的影響。
文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為下任校長，原訂2月1日上任，卻因董事長張鏡湖不滿遴選結果，拒簽當選公文，導致教育部無從核備。
自由時報今天報導，張鏡湖堅持遴選過程有瑕疵，向法院申請假處份，一審敗訴。二審張鏡湖提出以校長3年任期薪資所得計算的擔保金，台灣高等法院裁定，董事會有關圈選校長之決議，禁止執行。
對此，參與連署解除張鏡湖職務的文大董事袁興夏今天受訪表示，這個案子很詭異，董事長是原告，董事會是被告，董事長在「私校法」中卻是董事會的法人代表。張鏡湖為了興訟，找了董事會的一位監察人當相對人，大多數董事卻被蒙在鼓裡。
袁興夏認為，張鏡湖在訴訟中有「打假球」的嫌疑，他和幾位文大董事正在商量，考慮向地檢署按鈴申告張鏡湖涉嫌背信。
教育部高教司長李彥儀則表示，假處分是民事訴訟，法院判決基本上是考慮原告的個人訴求。目前文大遴選案的相關程序還是會照走，但下週一將邀集法律顧問討論，評估假處分的影響。（編輯：方沛清）1070310