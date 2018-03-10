文大校長遴選風波 張鏡湖假處分勝訴

（中央社記者陳至中台北10日電）中國文化大學校長遴選風波不斷，董事長張鏡湖不滿遴選結果，向法院聲請假處分，二審獲裁定勝訴。但部分董事認為這起訴訟是「打假球」，考慮向地檢署控告張鏡湖涉及背信。

教育部高教司長李彥儀則說，現階段相關行政程序仍會照走，但下週將邀集法律專家，評估這起訴訟結果造成的影響。

文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為下任校長，原訂2月1日上任，卻因董事長張鏡湖不滿遴選結果，拒簽當選公文，導致教育部無從核備。

自由時報今天報導，張鏡湖堅持遴選過程有瑕疵，向法院申請假處份，一審敗訴。二審張鏡湖提出以校長3年任期薪資所得計算的擔保金，台灣高等法院裁定，董事會有關圈選校長之決議，禁止執行。