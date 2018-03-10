超馬／首屆棲蘭林道越野超馬　由小川壯太奪冠

棲蘭100林道越野超馬今(10)日盛大展開，除了賽道本身具有挑戰性外，神木環繞的景觀更讓選手們一飽眼福。最終100K的冠軍是由日本選手小川壯太奪下，而台灣新生代好手周青，則是拿下第2名的好成績。
本次棲蘭越野賽，喊出「看見臺灣杉」的口號，而且大會還向國際越野跑協會(ITRA)申請到越野積分100K組5分的點數，前3名的選手更可以獲得前往西班牙參加比賽的機會。
中華民國超馬協會理事長吳勝銘認為，自己過去前往斯巴達參加超馬時，認為台灣在這一塊已經落後了至少25年了，外國對於這一項比賽不但很熱衷，而且訓練方式也較為專業。這一次舉辦這個比賽，是希望能達到運動樂趣及教育的兩個目的。
棲蘭林道賽今年第一次舉辦，場地辦在100線林道，沿途霧林帶蕨類多達70幾種，另外還有柳杉林、扁柏純林等台灣特色的植物。另外在賽事途中還有機會看到山羌、藍腹鷴等不怕生的動物，而第一折返點的著名的「台灣杉三姊妹」，更是享譽國際，相當具有觀賞性。
「以前人的觀念是：林道不能辦比賽。」吳勝銘笑說，過去在陽明山辦比賽還要被罰錢，但是在國外由於選手對於環境保育的觀念好，所以在舉辦相關賽事時比較不容易受阻。因此他也希望這一次參賽的選手能展現自己的素質，讓該比賽成為一次典範，讓之後的民眾也能享受在山林中漫步之美。
而這一次獲得冠軍的小川壯太，也對於棲蘭當地的景色讚不絕口，認為台灣山上的雪景相當美麗，吸引自己駐足停留。如果可以，很希望明年還能再來參賽。
▲棲蘭100林道越野超馬。（圖／黃建霖攝）
▲棲蘭100林道越野超馬。（圖／黃建霖攝）
▲棲蘭100林道越野超馬。（圖／黃建霖攝）
▲棲蘭100林道越野超馬。（圖／黃建霖攝）