超馬／首屆棲蘭林道越野超馬　由小川壯太奪冠

棲蘭100林道越野超馬今(10)日盛大展開，除了賽道本身具有挑戰性外，神木環繞的景觀更讓選手們一飽眼福。最終100K的冠軍是由日本選手小川壯太奪下，而台灣新生代好手周青，則是拿下第2名的好成績。

本次棲蘭越野賽，喊出「看見臺灣杉」的口號，而且大會還向國際越野跑協會(ITRA)申請到越野積分100K組5分的點數，前3名的選手更可以獲得前往西班牙參加比賽的機會。

中華民國超馬協會理事長吳勝銘認為，自己過去前往斯巴達參加超馬時，認為台灣在這一塊已經落後了至少25年了，外國對於這一項比賽不但很熱衷，而且訓練方式也較為專業。這一次舉辦這個比賽，是希望能達到運動樂趣及教育的兩個目的。