「2018台灣國際遊艇展」陸上行舟　豪華遊艇相繼進場

高雄市政府海洋局局長林英斌指出，2018年是台灣遊艇產業發展重要的一年，全球80呎以上巨型遊艇訂單總長度排名，台灣排名第4，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲仍維持第1名，而且全台33家遊艇廠有17家位於高雄，9成新建造遊艇以高雄為輸出港，高雄市遊艇產值約佔全台遊艇產值的8成，可說高雄精湛的遊艇製造工藝已在國際佔有一席之地，這也是為什麼台灣唯一專業國際遊艇展會選擇在高雄連續舉辦三屆的主因。

「2018台灣國際遊艇展」將於15日到18日假高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭華麗登場，將於室內及水上展示共65艘各式頂級遊艇、帆船與動力船，進場民眾有機會上船參觀近距離感受精緻打造、質感非凡的豪華遊艇，見識台灣遊艇製造精湛工藝。



▲遊艇在陸上運送作業是極具挑戰的任務。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10）

「2018台灣國際遊艇展」屬於室內遊艇展，遊艇室內展前置作業困難度遠高於一般室外或港區遊艇展，如何將大小規格不一的船體安全吊上岸、排除陸域運行交通阻礙、安全將遊艇送入館內安置等等細節，均需經專業團隊縝密考量與規劃及事前的模擬。價值上億的遊艇運輸，超過20艘各式遊艇陸上行舟畫面，是難得一見的壯觀畫面。

此次遊艇展將在3月10日至3月11日期間進行遊艇陸運作業，為求作業安全，陸運路段都全面實施交通管制。這次室內展出最大型遊艇，是由嘉信遊艇公司製造的76呎豪華遊艇，大約就有2台大型巴士的長度了，還有各式的大型遊艇都以陸運方式進入展覽館，平時僅可看到遊艇在海上徜徉的樣貌，就只有在遊艇展期間能見到這麼多遊艇一次在路上航行的奇景，「陸上行舟」已成為每屆遊艇展不可錯過的畫面。

另外，因為高雄輕軌已經正式營運，為避免影響輕軌的營運，遊艇展的專業吊掛團隊特別設計以吊掛遊艇跨越輕軌軌道的方式，來運送大型遊艇入場，這是首創的陸運方式，也是對於吊掛團隊的一大考驗。



▲遊艇陸上運送作業相關人員個個都戰戰兢兢。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.10）

「2018台灣國際遊艇展」除了展現台灣遊艇製造的強大實力，在室內展出遊艇也是世界少見的遊艇展示方式，為了讓民眾能更近距離接觸遊艇，甚至能進入遊艇參觀，該展的主辦單位高雄市政府和經濟部國貿局及執行單位中華民國對外貿易協會，克服各種阻礙就是為了呈現最精彩的室內遊艇展，遊艇「陸上行舟」的奇景，也代表著「2018台灣國際遊艇展」正式啟航。