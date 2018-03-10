台灣擴大限塑政策 星總理夫人臉書分享

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）新加坡目前仍不考慮對塑膠袋收費，而是要鼓勵減少使用，降低環境污染，新加坡總理李顯龍的夫人何晶今天透過臉書，分享網路媒體有關台灣擴大限塑文章，獲網友按讚分享。

台灣擴大限塑政策今年元旦上路，擴大購物用塑膠袋管制範圍，網路媒體Global Citizen於2月報導台灣擴大限塑政策，不僅說明台灣的限塑決心，並強調這項政策也是在回應塑膠污染的嚴重性。

新加坡民眾平日對塑膠袋需求量大，購物多半使用商場免費提供的塑膠袋，鮮少自備環保袋。

新加坡環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連?最近表示，新加坡並不是直接掩埋塑膠用品垃圾的國家，而是採取焚化方式，即便改用其它紙製或可生物分解用品，仍會帶來環境破壞。