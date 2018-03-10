NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

川普大膽答應北韓 前官員：小心陷阱

中央社2018/03/10 14:38
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普答應與北韓領導人金正恩會談，舒緩兩國對立關係，但川普戲劇化轉向，一改歐巴馬時代的謹慎態度，前政府官員警告，小心掉入金正恩設下的陷阱。

路透社報導，美國前總統歐巴馬曾提出建言，關於川普上任後要面對的全球威脅，擁有核武的北韓、捉摸不定的金正恩就是名單上第一名。

不過，一改歐巴馬時代北韓政策小心謹慎，川普有如電視實境秀藝人上身，決定與北韓領導人金正恩見面，成為美國在位總統第一人，震撼各界。

川普這次大轉向，完全不同於美國過去60年對北韓保持距離，更何況他自己先前多次辱罵平壤當局。

川普的戲劇化決定，正好顯示他的愛現風格，把外交腳本都丟到一邊，親自站在聚光燈之下。幕僚表示，川普渴望在問題失控之前，解決北韓危機。

民主黨前總統柯林頓時代的副國務卿史坦柏格（Jim Steinberg）表示：「很難知道，是否他超有自信，自認能憑著商場經驗談出一個結果，或者是否他正在盤算著，不管怎樣都會贏。」

對於北韓，歐巴馬與其他前任總統一樣，採取較為慎重態度。儘管歐巴馬競選時曾說要與敵方碰面，上任後恢復對古巴與伊朗的關係，但歐巴馬從未對北韓採取同樣做法。

歐巴馬時代的官員說，歐巴馬與北韓領導人不曾碰面是有原因的。

歐巴馬執政時期駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael A.McFaul）表示：「我們評估，北韓並不認真看待非核化，所以跟他們坐在一起舉辦峰會，變成不光是幫北韓領導人背書，還幫北韓政權背書，結果無法達成任何有利美國國家安全的實質目標。」

川普智囊團一樣抱持相同想法，不過他們的主子似乎已經準備接下北韓遞出的橄欖枝。

白宮官員表示，南韓國家安保室長鄭義溶昨天在白宮橢圓形辦公室內，向川普轉達金正恩的邀請時，川普立即欣然答應，並認為美國領導的制裁計畫已經削弱了北韓。

白宮高階官員說：「川普相信他已使北韓居於劣勢，這次釋出這樣的態度，僅僅是因為他們感覺到壓力很大，所以這是一個好機會。」

儘管川普此舉讓兩國從一觸即發的衝突中各退一步，不過歐巴馬及前任總統時代的高階官員呼籲，北韓有撕毀協議的前例，外交手段還是要小心謹慎。

柯林頓總統時代的駐聯合國大使李察遜（BillRichardson）曾多次赴北韓進行外交訪問，他認為川普與金正恩的這場高峰會是一場賭博。

李察遜說：「我擔心他可能踏入一個陷阱。」李察遜不認為這次高峰會能夠有多少成果，而且金正恩的能耐經常被低估。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070310

初選激烈 黃偉哲瘦6公斤...台灣擴大限塑政策 星總理...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan