川普大膽答應北韓 前官員：小心陷阱

川普這次大轉向，完全不同於美國過去60年對北韓保持距離，更何況他自己先前多次辱罵平壤當局。

不過，一改歐巴馬時代北韓政策小心謹慎，川普有如電視實境秀藝人上身，決定與北韓領導人金正恩見面，成為美國在位總統第一人，震撼各界。

路透社報導，美國前總統歐巴馬曾提出建言，關於川普上任後要面對的全球威脅，擁有核武的北韓、捉摸不定的金正恩就是名單上第一名。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普答應與北韓領導人金正恩會談，舒緩兩國對立關係，但川普戲劇化轉向，一改歐巴馬時代的謹慎態度，前政府官員警告，小心掉入金正恩設下的陷阱。

川普的戲劇化決定，正好顯示他的愛現風格，把外交腳本都丟到一邊，親自站在聚光燈之下。幕僚表示，川普渴望在問題失控之前，解決北韓危機。

民主黨前總統柯林頓時代的副國務卿史坦柏格（Jim Steinberg）表示：「很難知道，是否他超有自信，自認能憑著商場經驗談出一個結果，或者是否他正在盤算著，不管怎樣都會贏。」

對於北韓，歐巴馬與其他前任總統一樣，採取較為慎重態度。儘管歐巴馬競選時曾說要與敵方碰面，上任後恢復對古巴與伊朗的關係，但歐巴馬從未對北韓採取同樣做法。

歐巴馬時代的官員說，歐巴馬與北韓領導人不曾碰面是有原因的。

歐巴馬執政時期駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael A.McFaul）表示：「我們評估，北韓並不認真看待非核化，所以跟他們坐在一起舉辦峰會，變成不光是幫北韓領導人背書，還幫北韓政權背書，結果無法達成任何有利美國國家安全的實質目標。」

川普智囊團一樣抱持相同想法，不過他們的主子似乎已經準備接下北韓遞出的橄欖枝。

白宮官員表示，南韓國家安保室長鄭義溶昨天在白宮橢圓形辦公室內，向川普轉達金正恩的邀請時，川普立即欣然答應，並認為美國領導的制裁計畫已經削弱了北韓。

白宮高階官員說：「川普相信他已使北韓居於劣勢，這次釋出這樣的態度，僅僅是因為他們感覺到壓力很大，所以這是一個好機會。」

儘管川普此舉讓兩國從一觸即發的衝突中各退一步，不過歐巴馬及前任總統時代的高階官員呼籲，北韓有撕毀協議的前例，外交手段還是要小心謹慎。

柯林頓總統時代的駐聯合國大使李察遜（BillRichardson）曾多次赴北韓進行外交訪問，他認為川普與金正恩的這場高峰會是一場賭博。

李察遜說：「我擔心他可能踏入一個陷阱。」李察遜不認為這次高峰會能夠有多少成果，而且金正恩的能耐經常被低估。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070310