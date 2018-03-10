蔣萬安探視慈湖陵寢　呼籲社會和諧相互理解

位於桃園慈湖陵寢的故總統蔣中正靈櫬遭獨派青年潑紅漆後，國民黨立委蔣萬安今(10)日與父親蔣孝嚴、母親蔣黃美倫上午首度前往陵寢，向駐守陵寢的國軍士官兵致謝，並關心現場修復與後續開放作業。

目前慈湖陵寢尚未開放民眾進入參觀。軍方表示，蔣萬安是以家屬身分向軍方申請進入陵寢探視，一家 3 口於上午 10 時半抵達陵寢，停留約 1 小時後離開。

蔣萬安表示，今天上午除追思先人，也了解靈寢目前回復情形。他感謝國防部後備指揮部桃園管理組的所有長官和弟兄，已將陵寢回復原貌，且加強安全衛哨，並規劃後續遊客參訪動線。蔣萬安說，台灣是充滿包容和相互理解的社會，只有社會和諧，台灣才能真正大步往前邁進。