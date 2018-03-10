蔣萬安探視慈湖陵寢　呼籲社會和諧相互理解

位於桃園慈湖陵寢的故總統蔣中正靈櫬遭獨派青年潑紅漆後，國民黨立委蔣萬安今(10)日與父親蔣孝嚴、母親蔣黃美倫上午首度前往陵寢，向駐守陵寢的國軍士官兵致謝，並關心現場修復與後續開放作業。
目前慈湖陵寢尚未開放民眾進入參觀。軍方表示，蔣萬安是以家屬身分向軍方申請進入陵寢探視，一家 3 口於上午 10 時半抵達陵寢，停留約 1 小時後離開。
蔣萬安表示，今天上午除追思先人，也了解靈寢目前回復情形。他感謝國防部後備指揮部桃園管理組的所有長官和弟兄，已將陵寢回復原貌，且加強安全衛哨，並規劃後續遊客參訪動線。蔣萬安說，台灣是充滿包容和相互理解的社會，只有社會和諧，台灣才能真正大步往前邁進。
▲潑漆事件後，國民黨立委蔣萬安 10 日與父母前往陵寢探視。（圖／蔣萬安立委辦公室提供 , 2018.03.10）
10 名獨派青年是在 228 當天前往慈湖陵寢潑紅漆，桃園地檢署 5 日指揮警方拘提 8 人，其中 6 人遭拘到案，另有 3 人自行前往，訊後分依毀損等罪嫌諭令 3 到 5 萬元交保。
獨派青年潑紅漆擾動社會情緒，隨後發生有人意圖闖入蔡英文總統父親墓園潑漆未果，另外自由台灣黨主席蔡丁貴在 9 日遭人持噴霧罐對蔡丁貴頭部噴灑生髮液，主張「這樣也無罪」。