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中央社

涉性侵自縊 趙敏基留遺書向家人學生道歉

中央社2018/03/10 14:57
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）南韓警方今天指出，涉嫌性侵女大學生自縊的演員趙敏基，留下6張A4紙遺書，向家人和學生道歉。

南韓聯合新聞通訊社報導，警方表示，因為考慮到家屬，趙敏基的遺書內容不對外公開。

南韓媒體報導，趙敏基自縊前，曾將親手寫的「向後輩們謝罪」、「虔誠悔改驕傲和錯誤」等信函送到媒體。

南韓清州大學戲劇電影學系教授暨演員趙敏基，在南韓時間9日下午4時5分左右，發現在首爾廣津區九宜洞的辦公室住宅地下一樓倉庫自縊身亡。

趙敏基因涉嫌性侵，首爾警方原定於12日進行偵訊。警方在現場研判，趙敏基可能是自殺。

根據警方調查，趙敏基的妻子表示，9日上午趙敏基以手機簡訊告知「要出去透透風」，之後即失聯。她通知大樓人員幫忙尋找，並發現放在家裡的地下室一樓倉庫的兩支鑰匙少了一支，趕往九宜洞辦公住宅後，在地下一樓倉庫發現他已自縊。

警方透露，由於沒有他殺嫌疑，會與檢方磋商無須驗屍。

來自美國反性侵的＃MeToo網路運動傳至南韓，南韓網友2月20日在網路匿名舉報，趙敏基性騷擾女大學生，之後社群網站不斷有畢業生貼文，指控在校期間曾遭他性騷擾。

南韓忠清北道地方警察廳2月27日指出，趙敏基涉及性侵，警方已向受害者瞭解，預計在確認罪行後傳喚調查。

到26日已有8名受害者出面向警方說明，人數可能增至10人以上，南韓警方還將根據受害人陳述，決定是否變更或追加罪名。

趙敏基於1982年出道，演出不少南韓電視劇與電影。2004年兼任清州大學教授，2010年至2017年擔任戲劇電影學系助理教授。（編輯：廖漢原）1070310

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