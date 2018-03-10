金管會新版公司治理藍圖 最快3月底發布

金管會說明，「2013強化我國公司治理藍圖」5年計畫已於去年辦理完成，且有一定成效，為持續提升台灣的公司治理，並與國際接軌，金管會將從深化公司治理及企業社會責任文化、提升資訊揭露品質及優化相關法令規章等面向著手。

顧立雄重視企業的公司治理，他表示，金管會今年將發布新版公司治理藍圖，實施期間將從原來的5年縮短為3年。

金管會指出，新版的公司治理藍圖重點包含：公司治理評鑑指標除量化指標外，增加質化指標、逐步推動上市櫃企業全面設置審計委員會、提高金融機構等法人使用電子投票的比例，以及分階段要求董監事選舉採提名制。

根據集保結算所統計，保險業去年出席被投資企業使用電子投票的比例未超過4成，銀行甚至未超過1成，至於證券商、投信則超過9成。

對於銀行、保險等法人使用電子投票比例偏低，官員說明，現行銀行、保險業者多會親自出席股東會行使股東權，但電子投票的使用率未計入親自出席部分，因此，未來在機構法人使用電子投票的計算方式上，研擬擴大納入親自出席部分。

另外，金管會也表示，目前僅要求實收資本額新台幣20億元的企業設審計委員會，現行約5成的上市公司有設置審計委員會，上櫃則約有4成，即超過900家上市櫃企業已設有審計委員會，未來將逐步推動要求上市櫃公司全面設置審計委員會。（編輯：楊玫寧）1070310