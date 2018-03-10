NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

中華電前進南台灣校園 徵才1600人

中央社2018/03/10 15:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信執行副總蘇添財今天領軍前進南台灣，啟動今年首波校園徵才活動，中華電信將大舉招募AI、資安、大數據、物聯網、MOD、OTT等人才，合計將徵才1600人。

中華電信董事長鄭優日前表示，面對市場激烈競爭，中華電信身為國內電信龍頭，擁有研發、技術、通路及人才等優勢，結合母子公司及策略夥伴協同合作，今年將在行動業務、MOD及企客等三項重點業務全力衝刺，持續創造營收和獲利成長的佳績。

今年中華電信將大舉招募AI、資安、大數據分析、IoT物聯網、雲端運算及SDN/NFV等技術類人員，及MOD、OTT、電子商務等行銷企客人員，預計約600人，加上公司所屬集團徵才約1000人，總招募人數將達1600人。

人力銀行調查，在高科技產業方面，社會新鮮人最想進入的企業中，中華電信位居前2名，中華電信今天在高雄中山大學舉辦的「高屏地區就業博覽會」設攤，前進南台灣進行今年首波校園徵才活動，未來幾個月，中華電信將持續於北部及中部進行校園人才招募活動。

蘇添財今天前往高屏地區就業博覽會，他表示，電信科技的發展是帶動國內產業動能的關鍵因素，適逢畢業季的來臨，中華電信今年再度走進校園，號召即將畢業的青年學子投入電信科技產業。

蘇添財指出，因應這波創新科技的人才需求，中華電信身為國內產業龍頭，擁有最好的研發環境、可提供職能訓練及多元的職涯發展規劃，相信是社會新鮮人值得投入的公司。（編輯：郭萍英）1070310

涉性侵自縊 趙敏基留遺書向...新住民之子勇敢抗癌 成熟...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan