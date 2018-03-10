中華電前進南台灣校園 徵才1600人

（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信執行副總蘇添財今天領軍前進南台灣，啟動今年首波校園徵才活動，中華電信將大舉招募AI、資安、大數據、物聯網、MOD、OTT等人才，合計將徵才1600人。

中華電信董事長鄭優日前表示，面對市場激烈競爭，中華電信身為國內電信龍頭，擁有研發、技術、通路及人才等優勢，結合母子公司及策略夥伴協同合作，今年將在行動業務、MOD及企客等三項重點業務全力衝刺，持續創造營收和獲利成長的佳績。

今年中華電信將大舉招募AI、資安、大數據分析、IoT物聯網、雲端運算及SDN/NFV等技術類人員，及MOD、OTT、電子商務等行銷企客人員，預計約600人，加上公司所屬集團徵才約1000人，總招募人數將達1600人。