通俄案起訴俄國人 蒲亭稱證明不了什麼

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正進行廣泛調查，釐清美國總統川普的競選陣營有無與俄國勾結，以助川普勝選。穆勒上月依涉嫌支持川普的競選陣營、抹黑川普對手、民主黨候選人希拉蕊．柯林頓及從事其他干擾選舉情事，起訴13名俄國人與3間俄國公司。

法新社報導，在與美國「國家廣播公司」（NBC）這場從頭到尾脣槍舌劍的訪問裡，蒲亭反問：「為什麼你會斷定俄國當局、包括我本人在內，會允許任何人去做這件事？」

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今天播出的一場訪問裡表示，他「不在乎」俄國民眾是否曾企圖干預2016美國總統大選，堅稱這類行為不能算到克里姆林宮頭上。

蒲亭談到起訴指控內容說：「他們是俄國人又怎樣？俄國有1.46億人。所以怎樣？…我才不管，我才不在乎…他們所作所為不代表俄羅斯官方的利益。」

穆勒提出37頁的起訴書批評俄國，但蒲亭指出，到目前他看不出這些所謂的干預情事，有違反任何美國法律的證據。

蒲亭說：「在我們俄羅斯，不能在沒有觸犯俄國法律的情況下起訴任何人…至少給我們一張紙…給我們一個檔案、向我們提出正式要求，那我們會來查查看。」「真的有人相信數千公里外的俄羅斯…影響了選舉結果？你不覺得這聽起來很荒唐嗎？」

美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）在宣布這份俄羅斯人與公司的起訴書時曾表示，起訴書不評斷俄國文宣活動有無改變選舉結果。川普勝選當時大出眾人意料。

蒲亭說：「那不是我們會介入的目標，我們沒看到有什麼需要介入以達成的目標，根本沒有。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070310