台灣手套博物館 6公尺高手套揭幕

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）位於彰化縣社頭鄉的台灣手套博物館今天開幕，彰化縣長魏明谷為館內高6公尺的超大針織手套揭幕，魏明谷致詞時說，彰化縣是手套生產重鎮，期盼產業不斷研發創新，成為彰化之光。

第一屆社頭織襪產業園區廠商嘉年華會暨台灣手套博物館揭幕儀式，今天上午在彰化社頭鄉的織襪產業園區登場，出席的貴賓除了魏明谷外，還有民主進步黨籍立法委員陳素月、洪宗熠以及彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長陳義益等人。

台灣手套博物館內最受人矚目的，就是館內有一個高6公尺的針織手套，手套由人工一針一線車縫而成，約耗時一個月完成，成立博物館的陳義益開設運動用品公司，在台灣自創品牌生產各式運動手套，外銷到歐美及日本，即使許多廠商決定到大陸設廠，陳義益仍決定根留台灣。