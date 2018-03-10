HBL／「零食禁令」成功　李陸臻：要把延續氣勢到明天

李陸臻表示因為隊上有人體重超標，所以下達「零食禁令」，全隊一視同仁，只要一人偷吃全隊罰跑100圈，還請全校老師幫忙監督，「初3收假，家人來看他們都會問要不要吃甚麼，不過他們很有毅力，沒有人偷吃。」

上屆名列第4的南山高中今(10)日逆轉擊敗上屆亞軍、8強第1的永仁高中，挺進明日冠軍賽，賽後南山總教練李陸臻宣布「解禁」，全隊在休息室興奮大喊，感覺比贏球還開心。



▲南山高中總教練李陸臻（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

南山日前出席賽前記者會，小球員們都透露「現場看別人喝珍珠奶茶、蛋糕，自己不能吃很痛苦。」不過一切辛苦都是有代價了，今日出戰永仁突破15分落後，逆轉擊敗永仁，自104學年重組後首度挺進冠軍戰。

李陸臻談起逆轉表示，「我們真的很想贏，從防守做起，大家認為我們身材劣勢，但我們打破它，不斷告訴他們相信自己、隊友，不只靠一個人得分，球是圓的誰輸誰贏不知道。」



▲南山高中加油團。（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

南山預賽5戰全勝，但在8強賽前夕，原本的總教練楊淑淨教練被撤換，改由李陸臻接手，李陸臻表示，「17個小孩對我來說都很重要，連我的小孩都被影響，賽前都不斷跟姐姐們說加油。我以他們為榮。」

由於是4強首場比賽，明日決賽對手將會是滬江高中與普門中學之間的勝者，李陸臻直說，「要把氣勢帶到明天去，不論對手是誰，做好自己。」今日攻下最高分的李吟娸說，「現在很興奮，不過還不能鬆懈，調整好心態繼續努力。」