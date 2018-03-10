與警對峙 加州槍手挾3人質玉石俱焚

（中央社加州揚特維爾鎮9日綜合外電報導）美國加州一名槍手今天在退伍軍人之家院區內挾持3名女人質，和警方對峙數小時，當局表示，今晚發現包括槍手在內4人皆已身亡。

路透社報導，事發地點「中途之家」（PathwayHome）是協助退伍軍人走出創傷後壓力症候群（PTSD）的組織，位於北加州納帕山谷（Napa Valley）的揚特維爾鎮（Yountville），約在舊金山北方97公里處。

州參議員陶德（Bill Dodd）的選區涵蓋此區，他稍早告訴記者，人質據信是中途之家人員。他說，槍手過去在這裡接受服務，兩週前才離開。