與警對峙 加州槍手挾3人質玉石俱焚

（中央社加州揚特維爾鎮9日綜合外電報導）美國加州一名槍手今天在退伍軍人之家院區內挾持3名女人質，和警方對峙數小時，當局表示，今晚發現包括槍手在內4人皆已身亡。
路透社報導，事發地點「中途之家」（PathwayHome）是協助退伍軍人走出創傷後壓力症候群（PTSD）的組織，位於北加州納帕山谷（Napa Valley）的揚特維爾鎮（Yountville），約在舊金山北方97公里處。
州參議員陶德（Bill Dodd）的選區涵蓋此區，他稍早告訴記者，人質據信是中途之家人員。他說，槍手過去在這裡接受服務，兩週前才離開。
加州公路警察發言人柴爾茲（Chris Childs）在中途之家外告訴記者：「我們很遺憾得向大眾宣布這則悲傷的消息。」
一名執行高層的丈夫卡默（Larry Kamer）在槍手與警方對峙期間和他妻子通過電話。據卡默說，組織為一名雇員舉辦歡送派對時，槍手攜帶一把步槍走進中途之家建築。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，警方找到死者後，調查人員尚在確認，罹難者是在對峙期間的哪個時間點身亡。
「加州退伍軍人之家」（Veterans Home ofCalifornia）收容約1000名退役的身障或高齡軍人，是美國最大的退伍軍人之家。事發的中途之家則位於同院區內不同棟建築內。
不到一個月前，佛羅里達州一所中學才爆發槍擊案，一名遭退學的學生持突擊步槍擊斃17人，引發學生抗爭潮，呼籲對槍枝購買實施新限制，以遏止美國過去幾年頻率高得驚人的濫射案發生。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070310