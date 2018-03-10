變態！噁男誘騙堂嬸入房　強壓上床逼口交性侵

金變態！新北市一名張姓男子 3 年前貪圖堂嬸美色，竟將堂嬸誘騙至房內，不顧堂嬸奮力抵抗，強逼她進行口交、性侵得逞。事後堂嬸不想破壞家中和諧打算隱忍，卻在其丈夫發現異狀追問之下崩潰痛哭、揭穿張男淫行，怎知張男遭起訴後仍死不認罪反控堂嫂誣陷，但新北地院不採信，昨（ 9 ）日將張男依強制性交罪判處 3 年 10 月徒刑。

綜合媒體報導，42 歲張男離婚後帶著兩名孩子與父母及親姊同住，52 歲堂嬸受張男親姊所託，會幫忙張男照顧孩子、或至張男父母家幫忙家務。2015 年 1 月間，張男假藉要堂嬸拿東西，將堂嬸誘騙至更衣室內，接著將堂嬸強壓在床，不顧堂嬸大罵「變態」、「畜生」，強行脫去堂嬸衣服性侵、逼迫她口交，最後直接往堂嬸臉上射精。