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變態！噁男誘騙堂嬸入房　強壓上床逼口交性侵

社會中心／綜合報導2018/03/10 15:49
▲新北市一名張姓男子誘騙堂嬸入房，不顧堂嬸反抗性侵得逞。（示意圖／NOWnews）
▲新北市一名張姓男子誘騙堂嬸入房，不顧堂嬸反抗性侵得逞。（示意圖／NOWnews）

金變態！新北市一名張姓男子 3 年前貪圖堂嬸美色，竟將堂嬸誘騙至房內，不顧堂嬸奮力抵抗，強逼她進行口交、性侵得逞。事後堂嬸不想破壞家中和諧打算隱忍，卻在其丈夫發現異狀追問之下崩潰痛哭、揭穿張男淫行，怎知張男遭起訴後仍死不認罪反控堂嫂誣陷，但新北地院不採信，昨（ 9 ）日將張男依強制性交罪判處 3 年 10 月徒刑。

綜合媒體報導，42 歲張男離婚後帶著兩名孩子與父母及親姊同住，52 歲堂嬸受張男親姊所託，會幫忙張男照顧孩子、或至張男父母家幫忙家務。2015 年 1 月間，張男假藉要堂嬸拿東西，將堂嬸誘騙至更衣室內，接著將堂嬸強壓在床，不顧堂嬸大罵「變態」、「畜生」，強行脫去堂嬸衣服性侵、逼迫她口交，最後直接往堂嬸臉上射精。

事後，堂嬸趕緊將張男推開，以衛生紙擦拭、清理後衝到廁所內狂吐，雖深感受辱，但為顧及家中和諧仍選擇隱忍，直到隔日，堂嬸接獲丈夫電話後被丈夫察覺有異，一問之下堂嬸才哭著將整件事全盤托出，並拿衛生紙報警提告。張男遭起訴到案後否認犯行，還反控堂嬸為錢誣陷他。

不過，因堂嬸出庭作證時不斷痛哭到難以陳述案發情況，罹患創傷後壓力症甚至出現輕生念頭，加上堂嬸遭扯破的私人衣物、衛生紙驗出張男精子細胞，法院認定張男確有犯下性侵之舉，不採信張男說詞，依強制性交罪判張男 3 年 10 月徒刑。全案仍可上訴。

關鍵字性侵口交變態堂嬸衛生紙
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