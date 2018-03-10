市長人選三月出爐　周錫瑋：程序的正義與正當性很重要

周錫瑋受訪時也質疑，國民黨新北市黨部9日召開的新北市長初選協調會中，有人表示黨中央決定3月底要選出市長的人選，但這到底是誰的決定？是哪次會議決定新北市長的人選要在3月底前完成？如果地方與中央黨部願意出來背書，這是他們的共同決定，身為黨員一定要「尊重」，他一定會服從！

爭取國民黨新北市長提名的周錫瑋，今（10）日出席中和區壽德新村舉辦的「草根問政之旅」座談會；周錫瑋強調，這不單是一場黨內的初選，而是要選一個民眾最信賴、有能力的人，代表國民黨參選年底的新北市長，因此程序的正義與正當性很重要！

媒體追問對手之一的金介壽，質疑侯友宜未參加國民黨新北市黨部舉辦的協調會，是「怕了」的看法？周錫瑋直指，「他不會這樣想啦！」每個出來參加選的人都應該有勇氣，選舉是一個接受挑戰的過程，每次的選舉，候選人都會清清楚楚被選民質問心中的疑慮，要參選的人應該都不會怕！

三方在協調會上針對爭議的部分，是採共識決或多數決有不同的看法？周錫瑋表示，從地方的議會到中央議會，所有討論的事項，如果沒有達成共識的話，最後都是以「表決」的方式處理，少數服從多數是民主的一個正確原則；周錫瑋也希望能有1個月的初選活動時間，讓選民充分的瞭解參選人的政見、能力、專業與遠見。

至於是否會舉辦初選的辯論會？周錫瑋認為，中常會決定的全民調，跟中常會通過的「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」、「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」是有抵觸，辦法裡面規定若協議不成，就要舉辦幹部評鑑、黨員投票、意見徵詢或民調，至於黨中央怎麼做，他完全尊重黨中央的決定與辦法。

周錫瑋呼籲，「團結！」是真正讓國民黨與選民能團結在一起，團結不是自己表象哪個人跟哪個人團結，這才是選舉的真諦；此外，他參加協調會之前，沒有任何的預期，只是希望能依照民主的程序作決議，因為這不單是一場的初選，而是要選一個民眾最信賴、有能力的人，代表國民黨參選年底的新北市長，因此程序的正義與正當性很重要！