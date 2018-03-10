HBL李吟娸關鍵3分 南山勝永仁晉級冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北10日電）106學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強決賽，南山高中今靠著高二替補前鋒李吟娸，在第4節最後1分13秒飆進關鍵3分球，率南山67比64逆轉擊敗永仁高中，率先晉級冠軍賽。

比賽結束後，南山休息室裡爆出熱烈的歡呼聲，女教頭李陸臻從皮包裡拿出信用卡和現金，大聲宣布球隊的零食禁令即刻解除，她並自掏腰包請全隊一人一杯星巴克咖啡慰勞球員，不過她也和大夥約法三章，「明天換你們拿冠軍給我」。

李陸臻解釋，農曆年後球員體態明顯發福，她沒好氣地說：「我的身材比球員還像球員，所以我規定所有零食、飲料全部都不准吃，只要被我抓到，就罰跑球場100圈。」