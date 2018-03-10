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中央社

HBL李吟娸關鍵3分 南山勝永仁晉級冠軍賽

中央社2018/03/10 15:22
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北10日電）106學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強決賽，南山高中今靠著高二替補前鋒李吟娸，在第4節最後1分13秒飆進關鍵3分球，率南山67比64逆轉擊敗永仁高中，率先晉級冠軍賽。

比賽結束後，南山休息室裡爆出熱烈的歡呼聲，女教頭李陸臻從皮包裡拿出信用卡和現金，大聲宣布球隊的零食禁令即刻解除，她並自掏腰包請全隊一人一杯星巴克咖啡慰勞球員，不過她也和大夥約法三章，「明天換你們拿冠軍給我」。

李陸臻解釋，農曆年後球員體態明顯發福，她沒好氣地說：「我的身材比球員還像球員，所以我規定所有零食、飲料全部都不准吃，只要被我抓到，就罰跑球場100圈。」

今投進致勝3分球的李吟娸雖不愛吃零食，但宣布禁令解除時也跟著隊友一起歡呼，她笑說：「我是替大家開心」，問她關鍵一擊出手後的感覺，她則酷酷地說：「我有信心」。

南山禁區門神陳雅彤今僅拿8分，不過全場賞給對手6記麻辣鍋，她不好意思地透露，她是洋芋片忠實愛好者，一旦開吃非要見底才會罷口，這段期間因零食、飲料全面禁止，還「因禍得福」少了5公斤。

永仁在8強準決賽以頭號種子晉級4強，不料首役竟爆冷不敵吊車尾晉級的南山，無緣爭冠，永仁教頭時超傑無奈表示，球員開局取得雙位數領先後，接下來打法趨於保守，加上南山表現倒吃甘蔗，手風越打越順，最後決勝期，自家球員戰術執行也不夠確實，才輸掉關鍵一役。（編輯：方沛清）1070310

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