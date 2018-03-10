新北挺中小企業創新研發 　每案最高補助百萬

新北市力挺中小企業投入創新研發，向經濟部爭取「新北市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」，獲得1,200萬餘元的補助，加上市府編列1,500萬元計畫案，合計2,700萬元。今(107)年5月公告受理申請，每案補助最高可達100萬元。

新北市經發局說明，新北市地方型SBIR計畫已邁入十年，許多廠商透過計畫的研發補助，加上審查委員實地訪視提供的專業建議，有效改善製程技術或解決開發過程遭遇的難題，進而成功轉型順利打入海外市場。

位於五股的小型機械工廠「巨淋機械有限公司」，透過提升工廠產能技術設備及巧思創意，成功結合二種不同的餐飲功能，設計出創新的餐飲紙容器「麻吉杯」，消費者可單手喝飲料、吃美食，由於產品兼具創意與實用的功能，成功行銷到美國職棒界的餐飲市場。