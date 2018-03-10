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新北挺中小企業創新研發 　每案最高補助百萬

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/10 15:48
▲巨淋機械接受新北市地方型SBIR輔導，設計出創新餐飲紙容器「麻吉杯」，已行銷到美國職棒界的餐飲市場。（圖／新北市經發局提供）
▲巨淋機械接受新北市地方型SBIR輔導，設計出創新餐飲紙容器「麻吉杯」，已行銷到美國職棒界的餐飲市場。（圖／新北市經發局提供）

新北市力挺中小企業投入創新研發，向經濟部爭取「新北市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」，獲得1,200萬餘元的補助，加上市府編列1,500萬元計畫案，合計2,700萬元。今(107)年5月公告受理申請，每案補助最高可達100萬元。

新北市經發局說明，新北市地方型SBIR計畫已邁入十年，許多廠商透過計畫的研發補助，加上審查委員實地訪視提供的專業建議，有效改善製程技術或解決開發過程遭遇的難題，進而成功轉型順利打入海外市場。

位於五股的小型機械工廠「巨淋機械有限公司」，透過提升工廠產能技術設備及巧思創意，成功結合二種不同的餐飲功能，設計出創新的餐飲紙容器「麻吉杯」，消費者可單手喝飲料、吃美食，由於產品兼具創意與實用的功能，成功行銷到美國職棒界的餐飲市場。

而位於樹林區的「元信豐企業股份有限公司」則藉由計畫成功研發出醫療級中空骨釘，進而由傳統模具加工廠轉型為高附加價值的骨科醫材製造廠。此外，蘆洲區的「辰葳印刷股份有限公司」也透過計畫輔導，打破傳統木工、油漆與裝潢佈置方式，成功研發出高密度紙板，產品不僅整合抗紫外線列印及墨料等特殊技術，且包裝相當平整，能縮小運送空間材積降低物流費用，包括日本三麗鷗、台中科博館及新光三越等大型百貨業都曾使用此項產品。

經發局表示，除了研發經費的實質補助外，市府也與經濟部共同合作，針對地方型SBIR結案績優的廠商，如有延續性計畫，可向市府申請推薦函爭取中央加碼補助，最高可獲得近5,000萬的補助經費。

另外，市府今年也提供產業智慧製造輔導服務，以及雲端應用平台課程，盼能藉由創新研發、人才培育、製造轉型等多面向的輔導協助，讓新北市產業獲得關鍵技術及人才，提升企業價值。

關鍵字新北市創新研發地方型sbir經濟部補助
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